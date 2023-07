Bez porozumienia zakończyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych za sektory energetyczne państw G20, poświęcone redukcji wykorzystywania paliw kopalnych, które odbyło się w miejscowości Bambolim w stanie Goa na zachodnim wybrzeżu Indii - podała agencja Reutera.

Sobota była ostatnim dniem trwającego cztery dni spotkania i spodziewano się, że ministrowie wydadzą wspólny komunikat. Nie udało się jednak do tego doprowadzić z powodu braku porozumienia w kilku kwestiach, m.in. w sprawie potrojenia do 2030 roku ilości energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł. Nie udało się też osiągnąć konsensusu w sprawie ograniczenia całkowitego zużycia energii - napisał Reuters powołując się na dwa dobrze poinformowane źródła pragnące zachować anonimowość.

Dlaczego porozumienia w sprawie zmniejszenia zużycia paliw kopalnych nie udało się osiągnąć?

Agencji Reutera udało się dotrzeć do projektu komunikatu, który miał brzmieć: "Podkreślono znaczenie podejmowania wysiłków na rzecz stopniowego wycofywania się z użytkowania paliw kopalnych, zgodnie z różnymi uwarunkowaniami krajowymi"; komunikat nie został oficjalnie opublikowany.

Porozumienia w sprawie zmniejszenia zużycia paliw kopalnych nie udało się osiągnąć w wyniku sprzeciwu krajów, które wydobywają najwięcej tego rodzaju paliw - napisał Reuters i podkreślił, że naukowcy i działacze proekologiczni są zirytowani opieszałością gremiów międzynarodowych w zakresie działań mających na celu ograniczenie globalnego ocieplenia w obliczu coraz bardziej zagrażającego światu kryzysu klimatycznego.

Uwaga. Chodzi o Arabię Saudyjską, Rosję, Chiny, RPA i Indonezję

Indyjski minister energetyki R.K. Singh powiedział podczas briefingu prasowego po zakończeniu konferencji, że niektóre kraje chciałyby wykorzystać wychwytywanie już wyemitowanego dwutlenku węgla zamiast stopniowego zmniejszania zużycia paliw kopalnych, lecz nie wymienił ich z nazwy. Według agencji Reutera wiadomo jednak, że chodzi o Arabię Saudyjską, Rosję, Chiny, RPA i Indonezję, gdzie wydobywa się najwięcej paliw kopalnych i dlatego kraje te najgłośniej protestują przeciwko potrojeniu udziału czystej energii w jej ogólnej produkcji.

Wychwytywanie dwutlenku węgla to proces polegający na wychwytywaniu tego gazu u źródła, np. w zakładzie przemysłowym lub bezpośrednio z powietrza. Może on następnie być przechowywany pod ziemią i ewentualnie wykorzystany do innych celów.

Grupa G20 obejmuje najbogatsze państwa świata (G7), a także między innymi Rosję, Chiny, Brazylię, Australię, Arabię Saudyjską i Unię Europejską.