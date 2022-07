Indyjska energetyka przygotowuje się na większy popyt na prąd

Indie planują sprowadzić do końca roku z zagranicy 76 mln ton węgla. Ma to związek z ograniczeniami we własnym jego wydobyciu oraz wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, w tym wywołanym przez rekordowo wysoką falę upałów.

Ponieważ oczekuje się, że monsun wpłynie na ograniczenie produkcji węgla w kraju i dostawy do elektrowni w sierpniu i wrześniu, państwowa grupa Coal India Ltd (CIL) sprowadzi z zagranicy 15 mln ton surowca. Z kolei największy indyjski producent energii elektrycznej - NTPC Ltd i Damodar Valley Corporation (DVC) zaimportują 23 mln ton, a inne państwowe elektrownie i niezależni producenci energii planują sprowadzić 38 mln ton węgla.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło w Indiach po spadku podczas drugiej fali Covid-19. Dotychczas w br. szczytowe zapotrzebowanie na nią odnotowano 9 czerwca - 211 GW.

Popyt na prąd zmalał wraz z postępem monsunów, a maksymalne zapotrzebowanie na moc osiągnięte 20 lipca wyniosło 185,65 GW, informuje portal indyjski Livemint.com.

Droższy surowiec sprawi, że wzrosną taryfy energetyczne, przy czym będą się one różnić w zależności od zakładu energetycznego i jego odległości od portów morskich, dokąd przybijają statki z węglem. W przypadku NTPC i DVC koszt wyniesie 50-60 paise (1/100 rupii) za 1kWh, w innych wahać się będzie od 50 do 80 paise.

W ocenie przedstawicieli rządu, przejściowo mogą wystąpić problemy z podażą węgla dla energetyki, który będzie importowany w różnych okresach. Problem pojawi się już na przełomie sierpnia i września, a niedobór podaży węgla może utrzymać się do połowy października.

Węgiel pozostaje podstawą indyjskiego miksu energetycznego, odpowiadając za 50,5 proc. zainstalowanej łącznej mocy energetyki (403,75 GW). W szczycie indyjskie elektrownie spalają około 2,1 mln ton węgla dziennie.

Zaczęły poprawiać się zapasy węgla w energetyce. Według Centralnego Urzędu Energii Elektrycznej (CEA), 19 lipca na zwałach w elektrowniach składowano 28,4 mln ton tego paliwa, co stanowi 50 proc. wymaganego wolumenu. Krytyczne poziomy zapasów paliwa notowano w 51 krajowych i siedmiu zagranicznych elektrowniach węglowych, które monitoruje CEA.