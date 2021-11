ING Bank Śląski debiutuje w Zielonym Indeksie

Jeszcze w tej dekadzie ING Bank Śląski ma szanse radykalnie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Tylko w 2020 r. zmniejszył je o 1/3 rok do roku. Takie efekty są konsekwencją wcześniej podjętych działań – np. korzystania od 2016 r. z zielonej energii – a także kontynuacji czy przyspieszenia pewnych aktywności.

Emisje względne GHG

Bank zasilany zieloną energią

Wpływ pośredni na emisję GHG

Wolumen łącznych gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na CO2e) grupy kapitałowej ING Bank Śląski w 2020 r. wyniósł 2 185 ton. Został on zredukowany aż o 1083 tony, tj. o 1/3 (o 33,1 proc.) w porównaniu z 2019 r.Zarząd podkreśla, że przed trzema laty grupa zobowiązała się zredukować do 2020 roku całkowity ślad węglowy o 84 proc. w relacji do roku 2014. Tymczasem w ciągu tych sześciu lat zmniejszyła emisje CO2e aż o 89 proc.W 2020 r. na 1 mln zł przychodów ogółem grupy ING Bank Śląski (6 230,7 mln zł) przypadła emisja 0,35 ton (350,7 kg) CO2e. W porównaniu z 2019 r. (0,56 ton), wskaźnik ten był o 37,5 p.p. mniejszy, przy większych przychodach o 7,5 proc. rdr.Patrz też: ING Bank Śląski chwali się wynikami pierwszego kwartału Na 1 mln zł wyniku brutto w 2020 r. przypadła emisja 1,14 ton CO2e, podczas gdy w 2019 r. wyniosła 1,44 ton. W efekcie także ten wskaźnik zmalał – o 20,8 p.p., choć wynik brutto w 2020 r. był o 15,3 proc. mniejszy rdr.W 2020 r. na jednego pracownika grupy kapitałowej (8 053) przypadła emisja 0,27 ton CO2e; rok wcześniej – 0,43 ton. Wskaźnik ten zmalał o 37,2 p.p., pomimo większego zatrudnienia o 4,7 proc. rdr.Najważniejszym źródłem obniżki emisji gazów cieplarnianych jest zmniejszanie zużycia energii elektrycznej oraz zwiększanie – począwszy od 2016 r. – wolumenu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. A celem jest redukcja zużycia energii do końca 2030 r. względem 2014 r. o 95 proc.Już obecnie grupa w 100 proc. korzysta z energii OZE, dzięki czemu ograniczyła emisje CO2e o 70 proc. w relacji do 2014 r. W latach 2016-2019 opierała się na zakupie certyfikatów gwarancji pochodzenia energii elektrycznej. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. zarząd banku podpisał umowę z dostawcą na zakup energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, w szczególności z elektrowni wodnych i wiatrowych. Cały proces jest nadzorowany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.Grupa jest też prosumentem – sama produkuje prąd z OZE. Od dwóch lat na dachu centrali banku w Katowicach pracuje 178 paneli fotowoltaicznych.W 2020 r. do nowych działań energooszczędnych zarząd banku zalicza m.in. podpisanie kolejnej umowy zakupu OZE na 2021 rok i rozpoczęcie kolejnego projektu produkcji własnej zielonej energii. Chodzi o montaż 114 paneli fotowoltaicznych o mocy wytwórczej 49,6 kWp, które będą zasilać w energię budynek w Rudzie Śląskiej.Przeprowadzono już termomodernizację elewacji, wymianę opraw świetlnych na ledowe, z zastosowaniem automatycznych włączników i wyłączników, zmodernizowano też system wentylacji i klimatyzacji w budynkach centrali, dzięki czemu jest on bardziej wydajny i jednocześnie energooszczędny, bo odzyskuje ciepło.Na początku 2019 r. zarząd zatwierdził wdrożenie długofalowej polityki dotyczącej taboru samochodowego. Polega ona głównie na wymianie samochodów z napędem spalinowym na napęd elektryczny. W 2020 r. te drugie miały już w 54 proc. udział w całej flocie. Według założeń, bank będzie miał w 100 proc. flotę składającą się z ekologicznych pojazdów już w 2022 roku. W efekcie, do 2023 r. zredukuje to emisję CO2 o 30 proc. (w porównaniu do 2019 r.).ING Bank Śląski oddziałuje na klientów, by przyjmowali działania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu. Nie inwestuje i nie kredytuje projektów, które niosą „szczególnie wysokie ryzyko negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zasady równoważonego rozwoju”.Dlatego np. najpóźniej do końca 2025 r. bank zakończy współpracę z podmiotami „niespełniającymi kryterium polityki środowiskowej, w szczególności w zakresiespalania węgla” oraz nie będzie finansował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5 proc.Z drugiej strony finansuje projekty instalacji odnawialnych źródeł energii. Tylko w 2020 r. zawarte takie transakcje na sumę 920 mln zł. Dzięki ich realizacji moc zainstalowana lądowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych wyniesie aż 490 MW.Patrz też: ING Bank Śląski wyda 5,3 mld zł na OZE i ekologię