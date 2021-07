ING Bank Śląski wyda 5,3 mld zł na OZE i ekologię

ING Bank Śląski przeznaczy 5,3 mld zł na sfinansowanie odnawialnych źródeł energii i projektów proekologicznych oraz utworzy program grantowy dla start-upów i młodych naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju z rocznym budżetem 2 mln zł.

Ograniczenie finansowania paliw kopalnych

Łąki kwietne i murale

Edukacja dzieci

Bank wdroży ofertę na finansowanie projektów związanych z energią prosumencką w segmencie klientów indywidualnych. Włączy kredyty mieszkaniowe do Terra - inicjatywy grupy ING polegającej m.in. na przyjęciu długoterminowych celów obniżania emisyjności udzielanych kredytów zgodnie z Porozumieniem Paryskim.Jednocześnie bank będzie kontynuować oferowanie, korzystnych finansowo, pożyczek na cele ekologiczne oraz kredytów hipotecznych na energooszczędne domy. Bank oferuje również produkty inwestycyjne oparte o kryteria ESG, takie jak fundusz NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania.ING Bank Śląski chce do roku 2040 ograniczyć udział finansowania dla branży paliw kopalnych (dodatkowo obok węgla, którego nie finansuje) o 19 proc. w odniesieniu do 2019 roku.Jednym w założeń zapisanych w nowej Deklaracji Ekologicznej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku.W tym celu bank chce wdrożyć nowoczesne prośrodowiskowe rozwiązania techniczne w swoich budynkach. Planuje do 2023 roku dalszą wymianę samochodów służbowych na samochody o napędzie hybrydowym lub plug-in oraz sukcesywne zwiększanie udziału pojazdów elektrycznych.Celem jest osiągnięcie do 2030 roku w stosunku do roku 2019 co najmniej 36-proc. redukcji CO₂ wynikającej z użytkowania samochodów. ING zmniejszy o 30 proc. liczbę podróży służbowych dzięki spotkaniom zdalnym. Będzie również kompensował emisję CO₂ wynikającą z działalności operacyjnej m.in. poprzez zakup 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych.Dodatkowo zamierza podpisać umowy z dostawcami energii elektrycznej, tak aby pracownicy mieli zniżki na zakup energii z OZE. Do 2030 roku bank chce zadbać o drzewostan (nowy lub istniejący) na 100 ha w całej Polsce, zakładać łąki kwietne w miastach, w których ma placówki bankowe oraz stworzyć murale pochłaniające CO₂ na budynkach centrali banku w Katowicach.Bank podejmuje działania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego ograniczając dokumentację papierową oraz eliminując plastik.W obszarze ekologii ING stawia również na działania edukacyjne.Razem z Fundacją ING Dzieciom wydał książkę „Ty też możesz uratować świat. Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli", która porusza tematy związane ze środowiskiem takie, jak smog, ocieplenie klimatu, problem plastiku czy konsumpcjonizm. Została ona wydrukowana na ekologicznym papierze z użyciem farb pochodzących z surowców odnawialnych.Do 2023 roku bank bezpłatnie przekaże szkołom i bibliotekom publicznym 25 tys. książek wraz ze scenariuszami zajęć. W latach 2021-2023 wspólnie z partnerami zewnętrznymi zrealizuje także program edukacyjny na temat zmian klimatu dla kilkuset szkół podstawowych.ING Bank Śląski będzie dalej aktywnie wspierał wolontariat pracowniczy poprzez utworzenie specjalnego eko-funduszu „Moje środowisko" o wartości 300 tys. zł rocznie. Dzięki temu pracownicy będą mogli realizować projekty ekologiczne na rzecz lokalnych społeczności.