Instalacja do produkcji alternatywnego paliwa wytworzy nawet 100 tys. ton RDF rocznie

Instalacja do produkcji alternatywnego paliwa z odpadów, którą do jesieni przyszłego roku zamierza uruchomić w Zawierciu (Śląskie) koncern energetyczny Fortum, będzie produkować nawet 100 tys. ton paliwa RDF rocznie. Budowa instalacji za 20 mln zł ma rozpocząć się w początkach przyszłego roku.

Budowa instalacji Fortum na terenie dzierżawionym od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu rozpocznie się na początku przyszłego roku pod warunkiem uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych.

Oznacza to, że jesienią 2021 r. będzie już można zrealizować pierwsze dostawy paliwa z instalacji w Zawierciu do elektrociepłowni w Zabrzu - podał inwestor.

Produkcja ma odbywać się w hermetycznej hali, wyposażonej w kompleksowy system odpylania oraz filtry z węglem aktywnym, eliminujące ewentualne przykre zapachy.

Uruchomiona jesienią 2018 r. elektrociepłownia Fortum w Zabrzu w ok. 40 procentach jest zasilana - obok węgla - alternatywnym paliwem wytwarzanym z odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania - tzw. RDF (ang. Refuse Derived Fuel). Obecnie Fortum kupuje to paliwo od dostawców zewnętrznych, natomiast od jesieni przyszłego roku chce wytwarzać je także samodzielnie w nowym zakładzie w Zawierciu.

"Całość wyprodukowanego w Zawierciu paliwa trafi bezpośrednio do elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Produkowane w Zawierciu paliwo powinno pokryć ok. 40 proc. zapotrzebowania elektrociepłowni w Zabrzu na RDF" - poinformowali w czwartek przedstawiciele biura prasowego Fortum.

Transport odpadów do produkcji oraz gotowego paliwa ma odbywać się tak, by do minimum ograniczyć liczbę ciężarówek. Spoza Zawiercia do zakładu ma przyjeżdżać maksymalnie 17 ciężarówek na dobę. Samochody, które przyjadą z odpadami do przetworzenia, zabiorą potem gotowy RDF do Zabrza. "Cały transport ominie centrum Zawiercia - ciężarówki będą korzystać z obwodnicy, drogi nr 78 i autostrady A1" - podał inwestor. Odpady z Zawiercia (ponad 20 tys. ton) będą transportowane z Zakładu Gospodarki Komunalnej od razu do nowej hali Fortum.

"Odpady wykorzystywane do produkcji RDF to pozostałości po sortowaniu, które są pozbawione frakcji organicznej. To ważne, bo to właśnie ta frakcja odpowiada za nieprzyjemny zapach odpadów. Tutaj jej nie ma, więc nawet sam transport paliwa nie będzie powodował żadnych nieprzyjemnych zapachów, a szczelnie zamykane skrzynie ładunkowe pozwolą uniknąć jakiegokolwiek zaśmiecenia np. wywiania fragmentu torby foliowej czy gazety" - zapewnił, cytowany w komunikacie prasowym, kierownik ds. rozwoju projektów w Fortum Krzysztof Karolczyk.

Dzięki RDF odpady nienadające się do dalszego recyklingu nie zalegają na składowiskach, ale służą jako paliwo do wytwarzania ciepła i prądu. Należąca do koncernu Fortum elektrociepłownia w Zabrzu może być zasilana trzema różnymi paliwami - węglem, paliwem RDF oraz biomasą. Proporcja poszczególnych rodzajów paliwa może być zmieniana, w zależności od ich cen oraz dostępności.

Fiński koncern Fortum działa w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. Obecnie Fortum rozważa sprzedaż polskich i bałtyckich aktywów ciepłowniczych, których częścią są m.in. elektrociepłownie w Zabrzu i Częstochowie oraz sieci ciepłownicze w tych miastach, a także we Wrocławiu i Płocku. Pod koniec października konsorcjum z udziałem PGE i PGNiG złożyło wstępną i niewiążącą ofertę kupna udziałów w aktywach ciepłowniczych i chłodniczych koncernu.

W listopadzie przedstawiciele Fortum poinformowali, że koncern nadal zamierza prowadzić w Polsce detaliczną sprzedaż energii i gazu, rozpoczętą na krajowym rynku cztery lata temu. Obecny strategiczny przegląd aktywów koncernu dotyczy wyłącznie ciepłownictwa.