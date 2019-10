Instalacje fotowoltaiczne możemy mieć na dachach 1 mln domów

- Na koniec czerwca 2019 r. mieliśmy ponad 70 tys. instalacji prosumenckich na domach jednorodzinnych w Polsce. Dzięki programowi Mój Prąd powstanie 200 tys. instalacji fotowoltaicznych, powstawać też będą instalacje poza tym programem. To oznacza, że niedługo będziemy mieli w Polsce ok. 300 tys. prosumenckich instalacji fotowoltaicznych - mówi WNP.PL Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Czyste Powietrze ma być prostsze

Cztery banki w awangardzie

Jednocześnie prowadzony jest program Czyste Powietrze, we wrześniu 2019 r. minął rok od rozpoczęcia jego realizacji. Program ten jest krytykowany za zbyt skomplikowane procedury i za niewielką liczbę podpisanych wniosków. W niedługim czasie mają pojawić się w programie Czyste Powietrze zmiany.- Takie zadanie postawił przede mną premier Mateusz Morawiecki. Od 1 września 2019 r. piastuję funkcję prezesa NFOŚiGW i moim zadaniem jest usprawnienie tego programu, otworzenie się w pełni na współpracę z sektorem bankowym i samorządami. Musimy spowodować, że Polacy będą mogli dużo łatwiej składać wnioski, czyli będą mieli dostępną dużo szerszą sieć miejsc, gdzie będą mogli takie wnioski złożyć - zapewnia Piotr Woźny.Trwają także prace nad takim uproszczeniem programu, aby wypełnienie wniosku było możliwie najprostsze.- Zawsze będę powtarzał, że należy pamiętać, iż to nigdy nie będzie tak proste, łatwe i przyjemne jak w programie Mój Prąd, bo różnica pomiędzy instalowaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu domu a termomodernizacją, czyli remontem domu jednorodzinnego, jest oczywista dla każdego, kto coś takiego przeprowadzał. Jeżeli instaluję fotowoltaikę, to na 1-2 dni zapraszam ekipę, która przyjeżdża i robi to wszystko za mnie, poza moim domem, a jeżeli robię termomodernizację, czyli wkraczam w substancję swojego domu, to jest to remont, który pewnie każdy z nas kiedyś w życiu przechodził i wie, że to nie jest proste i łatwe - wyjaśnia Piotr Woźny.Teraz głównym celem będzie uproszczenie procedury tak, aby z jednej strony ułatwić, a z drugiej strony we współpracy z WFOŚiGW zlikwidować nagromadzone wnioski, które były składane w przeszłości, a które jeszcze nie zostały rozpoznane.- To jest dla nas absolutny priorytet, aby zakończyć rozpoznawanie tych spraw, których wnioski zostały złożone dawno temu - zapewnia Piotr Woźny.Jak mówi, Związek Banków Polskich (ZBP), reprezentujący sektor bankowy, deklaruje bardzo duże zainteresowane instytucji bankowych programem Czyste Powietrze,- Na teraz mamy cztery instytucje bankowe, które są najbardziej zainteresowane i są w awangardzie naszych rozmów - to PKO BP, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Polska oraz Alior Bank. To instytucje, z którymi rozmowy są najbardziej zaawansowane. Każda z nich ma trochę inną specyfikę i różne podejście do tego programu - informuje Piotr Woźny.Jak wyjaśnia, od sektora bankowego oczekuje się trzech kwestii. Po pierwsze tego, aby na początku skupił się na gospodarstwach domowych, które mają zdolność kredytową i żeby banki stworzyły specjalną, uszytą pod program Czyste Powietrze ofertę kredytową, która dałaby pomostowe finansowanie wszystkim chcącym skorzystać z tego programu. Żeby klienci mogli otrzymać w prosty i szybki sposób pieniądze z banku, które przeznaczą na termomodernizację swojego domu, a potem z dotacji z programu Czyste Powietrze czy też z ulgi podatkowej spłacą bankom część swojego zobowiązania.Druga kwestia, w sprawie której trwają rozmowy, to wykorzystanie sieci banków do tego, aby składać wnioski do programu Czyste Powietrze.- Wiemy, że Polacy pokochali bankowość elektroniczną jako narzędzie do składania wniosków do administracji i chcemy z tego korzystać - informuje Piotr Woźny.Są też i inne plany dotyczące banków.- Rozmawiamy z bankami, uczymy się wspólnie i pokazujemy im, na czym polega program Czyste Powietrze. Chcemy zaprząc budżety marketingowe wydawane w bankach na kwestie promocyjne i marketingowe do tego, aby przy pomocy reklamowania produktów finansowych - poprawiających czy to efektywność energetyczną domów jednorodzinnych, czy umożliwiających inwestowanie w fotowoltaikę - tłumaczyć ludziom w Polsce, że dobrze jest inwestować w oszczędność energii w domu, dobrze jest instalować elektrownię słoneczną na swoim dachu, a źle jest emitować do atmosfery szkodliwe substancje, które nie ulatują w magiczny sposób do nieba, tylko lądują w naszych płucach - podsumowuje Piotr Woźny.Czytaj także: Pociąg zwany fotowoltaiką już bardzo pędzi, a rozpędza się jeszcze bardziej. Osiągnięcie 1,5 GW mocy zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych na koniec 2019 r. nie powinno być trudne