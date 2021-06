Instrat: energia będzie jeszcze droższa, jeśli zrealizuje się rządowy scenariusz

Polska potrzebuje dynamicznego rozwoju #OZE w najbliższych latach. Realizując scenariusz #PEP2040 do 2030 r. koszt wytwarzania energii 🔌 wzrośnie o 61%! To oznacza drastyczny wzrost cen energii elektrycznej💰 Mamy potencjał by temu zapobiec 🙅



