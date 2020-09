Inteligentne liczniki pomogą skorzystać z taniejącej energii na giełdzie

O inteligentnych licznikach energii elektrycznej wiele mówiło się kilka lat temu, teraz temat ten stał się mniej modny. Zdaniem Fortum wdrożone na masową skalę inteligentne liczniki mogą upowszechnić zawieranie umów na zakup energii w oparciu o ceny spot, dać szansę na rozwój nowego typu usług sprzedaży energii opartych na modelu pre-paid, a nawet zwiększyć bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Dane Towarowej Giełdy Energii wskazują, że od początku 2020 roku ceny energii w Polsce były niższe o 16-33 proc. w porównaniu z pierwszymi miesiącami 2019 r.

Przeciętny polski odbiorca na spadkach cen energii nie skorzystał, ponieważ większość umów w Polsce opiera się na kontraktach długoterminowych, w których cena energii ustalana jest z góry.

Alternatywne rozwiązanie, w którym umowa na zakup energii powiązana jest z ceną energii na TGE, nie jest u nas powszechne. Takie rozwiązanie wymaga posiadania inteligentnego licznika.

Eksperci Fortum przekonują, że wdrożone na masową skalę mogą upowszechnić zawieranie umów na zakup energii w oparciu o ceny spot, dać szansę na rozwój nowego typu usług sprzedaży energii opartych na modelu pre-paid, a nawet zwiększyć bezpieczeństwo systemu energetycznego.



W innych krajach sytuacja wygląda inaczej.



- W Norwegii już ponad 90 proc. energii sprzedawane jest w oparciu o giełdowe ceny energii, czyli tzw. ceny spot, które od pewnego czasu są niższe od cen na umowach długoterminowych. Korzystają z tego rozwiązania tamtejsi przedsiębiorcy - mówi Mariusz Caliński, dyrektor ds. sprzedaży energii elektrycznej i gazu w Fortum.



W Polsce, na Towarowej Giełdzie Energii najbardziej zbliżonym do cen spot modelem są ceny oparte na notowaniach rynku dnia następnego (RDN). Ze zmieniających się na giełdzie cen energii obecnie korzystają większe spółki, które w bezpieczny i aktywny sposób kupują i sprzedają energię w oparciu o kontrakty godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem).



Fortum tłumaczy, że aby firmy energetyczne w Polsce mogły na szeroką skalę oferować klientom umowy na zakup energii w oparciu o ceny spot, niezbędny jest rozwój inteligentnych liczników energii, czyli tzw. liczników AMI. Liczniki te pozwalają precyzyjnie ustalić, kiedy użytkownik pobrał energię, a to z kolei pozwala określić, jaka była wówczas cena energii na TGE.



- Niestety, w Polsce zaledwie ok. 10-15 procent odbiorców posiada liczniki AMI. A szkoda, bo nie tylko pozwalają one klientom lepiej kontrolować wydatki związane z energią elektryczną, ale też umożliwiają firmom takim, jak nasza wdrażanie nowych rozwiązań i usług. Te z jednej strony przynoszą realne oszczędności, a z drugiej pomagają chronić środowisko - tłumaczy Mariusz Caliński.