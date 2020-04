Inteligentne sieci ciepłownicze sprawdzają się w dobie koronawirusa

Wiele firm stwarza swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej z domu. O ile w przypadku osób na stanowiskach biurowych wydaje się to łatwe, to w przypadku pracy związanej z zarządzaniem siecią ciepłowniczą może być nieco trudniej. Ale i na to są sposoby.

Inwestycje w inteligentne systemy zdalnego sterowania oraz w nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają zarządzać z domu nawet siecią ciepłowniczą.

Fortum to nie tylko producent energii elektrycznej i ciepła, ale też właściciel sieci ciepłowniczych o łącznej długości ok. 800 km.

Kilka lat temu kosztem 13 mln zł Fortum zainwestowało w inteligentne sieci ciepłownicze. To rozwiązanie sprawa się w dobie koronawirusa.