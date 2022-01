Inteligentny licznik w każdym domu. Tauron prezentuje szczegóły programu

Klienci Taurona dysponują już 840 tys. liczników odczytywanych zdalnie. W ubiegłym roku wystartował program AMIplus, czyli projekt masowej wymiany urządzeń pomiarowych. W efekcie realizacji przedsięwzięcia, do 2031 roku wszyscy klienci Taurona (ok. 6 mln) będą mieli zamontowane liczniki zdalnego odczytu.

Harmonogram prac

lata 2023-2026 – wymiana 2,3 mln liczników w oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Gliwicach;

lata 2025-2028 – wymiana 1,4 mln liczników w oddziałach w Krakowie i Tarnowie;

lata 2027-2030 – wymiana 1,8 mln liczników w oddziałach w Będzinie, Bielsku-Białej, Opolu i Częstochowie.

- Ogłoszone postępowanie dotyczy przetargu publicznego na zakup, montaż i uruchomienie komunikacji z liczników zdalnego odczytu w ramach wymiany legalizacyjnej we Wrocławiu, która przypada głównie na lata 2023-2024. Chcemy kupić ponad 300 tys. sztuk liczników o określonych parametrach i technologii ponieważ dotyczą one konkretnego obszaru, gdzie wybrana została już kilka lat temu technologia komunikacji PLC w oparciu o protokół OSGP. Jednak dla każdego z kolejnych etapów realizacji programu AMIplus będziemy wybierać technologię komunikacyjną odpowiadającą najlepiej naszym potrzebom i najkorzystniejszą ze względu na oferowane przez rynek możliwości technologiczne i warunki cenowe – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowy spółki Tauron Dystrybucja.Czytaj: Tauron i ministerstwo tłumaczą podwyżki cen. To wina cen CO2 i gazu Tauron Dystrybucja to największy operator sieci dystrybucyjnej w Polsce. Tak dużego projektu technologicznego, logistycznego, finansowego i zakupowego nie da się więc przeprowadzić równocześnie na całym terenie obsługiwanym przez spółkę – informuje dystrybutor.W najbliższych latach realizowane będą więc kolejne części działań obejmujących wymianę liczników w poszczególnych jednostkach biznesowych spółki:Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI wynika z nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne i wprowadzenia do tej ustawy obowiązku instalacji na masową skalę liczników zdalnego odczytu. Oznacza to, że do 4 lipca 2031 roku 100 proc. odbiorców końcowych w całej Polsce powinno być wyposażonych w licznik zdalnego odczytu. Tauron Dystrybucja przygotowuje się do tej operacji już od kilku lat.