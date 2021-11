Introl zmniejsza zysk netto, choć przychody lekko wzrosły

Grupa Introl w III kwartale 2021 osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ma poziomie 117,98 mln zł, co oznacza, że były o 0,2 proc. wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2020 r. Natomiast zysk netto grupy Introl w III kwartale 2021 ukształtował się na poziomie 7,434 mln zł, co oznacza jego spadek o 12,1 proc. licząc rok do roku.

W III kwartale nieznaczny wzrost przychodów

Wybrane dane finansowe grupy Introl za III kwartał 2021 i pierwsze trzy kwartały 2021 (Źródło: Spółka)

EBIT i EBITDA w III kwartale trochę większe