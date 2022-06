Inwestorzy w wiatraki odzyskują nadzieję. Czy boom wróci z całą mocą?

W jakiej sytuacji jest lądowa energetyka wiatrowa w Polsce przed spodziewaną już wkrótce nowelizacją tzw. ustawy odległościowej? Co da branży zmiana regulacji? - Zasadniczą zmianą, jaka nastąpi na rynku, będzie powrót nadziei wśród inwestorów, że ten rynek faktycznie będzie na nowo funkcjonował - komentuje Wojciech Cetnarski, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w podcaście "Energetyczne środy z Tauronem", cyklu WNP.PL prezentowanym na kanale "20. piętro".

Ustawa zwana potocznie odległościową weszła w życie w lipcu 2016 roku i ograniczyła możliwości lokalizacji nowych lądowych elektrowni wiatrowych. W tym roku ma być zliberalizowana.

Branża energetyki wiatrowej zawsze cechowała się optymizmem, natomiast życie nauczyło nas również realizmu. Myślę, że w tej chwili branża podchodzi z dużo większym realizmem do różnego rodzaju zapowiedzi - mówi Wojciech Cetnarski, wiceprezes PSEW.

Wojciech Cetnarski wskazuje m.in., do jakich projektów zamrożonych przez tzw. ustawę odległościową inwestorzy wrócą w pierwszej kolejności, komentuje problematykę deficytu mocy przyłączeniowych i szanse Polski na skorzystanie z onshoringu w przemyśle energetyki wiatrowej.



Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zwana potocznie m.in. ustawą odległościową, weszła w życie w lipcu 2016 roku i ograniczyła możliwości lokalizacji nowych lądowych elektrowni wiatrowych.

Natomiast projekty, które miały wówczas pozwolenia na budowę, zyskały szanse na realizację w aukcyjnym systemie wsparcia.

Rynek lądowej energetyki wiatrowej dzisiaj

- W wyniku aukcji, które się odbyły w ciągu ostatnich trzech lat, dowiedzieliśmy się, że do realizacji, do budowy przystąpili inwestorzy mający około 3 tys. MW projektów farm wiatrowych do wybudowania i te projekty faktycznie są budowane - mówi Wojciech Cetnarski, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

- Zakładamy, że do końca 2022 roku około dwie trzecie z tych projektów zostanie uruchomionych, a w przyszłym roku pozostała jedna trzecia, czyli około 1 tys. MW. Tym samym zakładamy, że wszystkie projekty, które przystąpiły do aukcji, zostaną wybudowane i włączone do krajowego systemu elektroenergetycznego - dodaje Wojciech Cetnarski.

Wojciech Cetnarski mówi też o budowie wiatraków poza systemem aukcyjnym, a jeśli chodzi o rynek deweloperski, o rozwój nowych projektów farm wiatrowych po wejściu w życie tzw. ustawy odległościowej, stwierdza, że ten rynek praktycznie zamarł.

- Niestety, wprowadzenie ustawy odległościowej w 2016 roku spowodowało, iż wszelka działalność deweloperska została praktycznie rzecz biorąc wstrzymana […]. Nowych działań praktycznie do zeszłego roku nie podejmowano ze względu na to, że nie było żadnych przesłanek skłaniających inwestorów do podjęcia ryzyka inwestycyjnego, gdyż ustawa odległościowa nie była znowelizowana i nie było jasne, czy zostanie znowelizowana - mówi Wojciech Cetnarski.

Problem mocy przyłączeniowych

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, 14 czerwca 2022 roku podczas konferencji PSEW podał, że dzień wcześniej Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który został skierowany do dalszych prac Rady Ministrów i ma być wkrótce przekazany do parlamentu. Co da nowelizacja tej ustawy?

- Zasadniczą zmianą, jaka nastąpi na rynku, będzie powrót nadziei wśród inwestorów, że ten rynek faktycznie będzie na nowo funkcjonował - mówi Wojciech Cetnarski.

Wojciech Cetnarski komentuje też m.in., do jakich projektów zamrożonych przez ustawę odległościową wrócą w pierwszej kolejności inwestorzy oraz komentuje, od czego będzie zależało ich uruchamianie.

Ocenia, że kwestia dostępności mocy przyłączeniowych jest „chyba największym wyzwaniem dla naszej branży, jak i dla każdej innej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce”.

Wojciech Cetnarski mówi także m.in. o zgłaszanych przez PSEW pomysłach na wzrost zdolności przyłączeniowych sieci i komentuje pojawiające się informacje, że brakuje możliwości przyłączeniowych, bo KSE musi mieć zarezerwowaną moc przesyłową dla morskich farm wiatrowych oraz projektu jądrowego. Ponadto ocenia, czy i pod jakimi warunkami polska gospodarka może skorzystać na onshoringu przemysłu energetyki wiatrowej.

- Branża energetyki wiatrowej zawsze cechowała się optymizmem, natomiast życie nauczyło nas również realizmu. Myślę, że w tej chwili branża podchodzi z dużo większym realizmem do różnego rodzaju zapowiedzi - stwierdza Wojciech Cetnarski.