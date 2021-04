Inwestorzy zdecydowali się wpłacić 1,4 mln zł kaucji w sporze o wycofanie Energi z giełdy

Gdy tylko formalnie dostaniemy z sądu postanowienie, że utrzymanie zabezpieczenia powództwa polegającego na wstrzymaniu wykonania uchwały walnego Energi o wycofaniu spółki z giełdy wymaga wpłacenia kaucji, to niezwłocznie przelejemy żądaną przez sąd kwotę na jego konto - mówi Jan Trzciński, prezes fundacji "To, co najważniejsze", współtwórca projektu "Pokażmy siłę inwestorów Energa".

Wynika z niego, że te ponad 4 mln zł to trzykrotność rocznych kosztów ponoszonych przez Energę z tytułu bycia spółką giełdową. Decyzja sądu oznacza zatem, że sąd częściowo zgodził się z wnioskiem Energi i ustalił kaucję na poziomie rocznych kosztów bycia spółką giełdową podanych przez Energę.- Według nas kwota kosztów rocznych związanych z byciem spółką giełdową jest zawyżona. Oceniamy, że część tych kosztów spółka i tak by ponosiła, nie będąc spółką giełdową. Chodzi na przykład o koszty utrzymania biura relacji inwestorskich. Takie biuro może skromniejsze, ale musiałoby być, bo przynajmniej w obecnym stanie prawnym drobni inwestorzy pozostaliby akcjonariuszami Energi także po jej wyjściu z giełdy.Zgromadzenie kwoty prawie 1,4 mln zł przez dwunastu w większości drobnych inwestorów nie jest łatwe. Na przykład ja, aby wpłacić odpowiednią część kaucji wychodzę z części inwestycji giełdowych ze stratą.- Gdy tylko formalnie dostaniemy z sądu postanowienie, że utrzymanie zabezpieczenia powództwa polegającego na wstrzymaniu wykonania uchwały walnego Energi o wycofaniu spółki wymaga wpłacenia kaucji, niezwłocznie przelejemy żądaną przez sąd kwotę kaucji na konto sądu. Na razie nie otrzymaliśmy postanowienia sądu o zmianie zabezpieczenia naszego powództwa. O tym, że tak się stało dowiedzieliśmy się z komunikatu Energii, wcześniej aniżeli ze strony internetowej sądu.- Zdecydowaliśmy się na wpłacenie kaucji, bo oceniliśmy, że jeśli jej nie wpłacimy, to powstanie ryzyko odwieszenia przez KNF postępowania w sprawie zgody na wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. Nie chcemy dawać Enerdze możliwości wykorzystania powstałej sytuacji na interwencję w KNF, a KNF na ewentualną zmianę decyzji o zawieszeniu postępowania w sprawie wycofania Energi z giełdy.Zachowujemy ostrożność, a wynika to z tego, że nie ma przepisu mówiącego wprost, że w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z giełdy KNF nie może wydać decyzji pozwalającej spółce wyjść z giełdy. Utrzymanie zabezpieczenia w sprawie uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego Energii o wycofaniu spółki z giełdy jest kluczową sprawą i dlatego zdecydowaliśmy się na wpłacenie kaucji.- Wszyscy prawnicy, z którymi to konsultowaliśmy, zgadzają się, że teraz tego zabezpieczenia nie ma, a powstanie ono automatycznie, ponownie, gdy wpłacimy kaucję. To był też argument za tym, żeby wpłacić nawet tak wysoką kaucję. Sytuacja nie jest jednoznaczna chociażby z tego względu , że przynajmniej z informacji podanych na portalu sądowym wynika, że sąd nie wyznaczył terminu wpłacenia kaucji.Powtórzę, że wstrzymanie wykonania uchwały walnego Energi o zdjęciu spółki z giełdy jest dla nas kluczowe. Chodzi o to, jeżeli Energa zostałaby wycofana z giełdy, a my później wygralibyśmy proces, to byłaby to musztarda po obiedzie. Racjonalnie patrząc każdy przyzna, że spółka już wtedy nie wróciłaby na giełdę. Daje nam też dużo do myślenia zachowanie PKN Orlen po ostatniej decyzji sądu dotyczącej zakupu Polska Press.- Poinformowaliśmy PKN Orlen o gotowości do rozmów. Biuro PKN Orlen potwierdziło formalnie przyjęcie naszej prośby, jednak nie odniosło się jeszcze do niej. Tyle mogę powiedzieć oficjalnie.