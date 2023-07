Inwestycje gazowe w Ec Żerań zakończone – ruszyła druga kotłownia gazowa

Budowa dwóch szczytowych kotłowni gazowych – KG1 i KG2 – oraz bloku gazowo-parowego była częścią dużego planu inwestycyjnego dla EC Żerań. Został on właśnie zrealizowany.

PGNiG TERMIKA SA przeprowadza obecnie modernizację oraz wymianę części jednostek paliwowych w swoich zakładach. Celem jest dekarbonizacja i przejście na mniej emisyjne paliwa, głównie gaz ziemny. Plan modernizacji dla Elektrociepłowni Żerań zakładał budowę bloku gazowo-parowego i dwóch kotłowni gazowych. Pierwsza z kotłowni, tj. KG1, została przyjęta do eksploatacji w grudniu 2021 roku, a kilka dni po niej ruszył blok.

KG2 została uruchomiona 17 lipca br. Składa się z zespołu dwóch kotłów wodnych o mocy 2 x 130 MWt. Jest to kotłownia szczytowa, co oznacza, że będzie jednostką wspierającą pracę bloku gazowo-parowego oraz KG1, w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

Parametry techniczne

Paliwo – gaz ziemny

Moc – 260 MWt

Produkcja – energia cieplna

Kotły w KG2 mają trochę inną konstrukcję od kotłów pracujących w KG1. Tam działają trzy kotły polskie, tu będą wykorzystane dwa czeskie o nieco innym układzie. Jedną z ważniejszych różnic jest to, że palniki gazowe zamontowane są od góry kotła; w KG1 z kolei z boku kotłów.

W przypadku KG2 PGNiG TERMIKA SA podjęła decyzję o dwutorowym zasilaniu paliwem gazowym. Pierwszym kierunkiem jest gaz z sieci Gaz-Systemu dostarczany poprzez stację redukcyjno-pomiarową, wybudowaną w ramach kotłowni pierwszej, która jest przez nią zasilana. Drugim źródłem będzie sieć PSG, skąd nowym gazociągiem zabudowanym na nowej estakadzie, która biegnie przez zakład, zostanie doprowadzone paliwo. Wykonawcą obu połączeń jest firma PGNiG Technologie.

KG2 zastąpi wyłączone z eksploatacji kotły węglowe K-9 i K-10. Zamiast koltów K-11

i K12 pracuje już jej poprzedniczka – KG1. Tym samym na Żeraniu ostatecznie pozostaną jedynie 2 kotły węglowe (fluidalne). W poprzednich latach zostały doposażone w dodatkowe instalacje oczyszczające spaliny, dzięki czemu spełniają najbardziej restrykcyjne krajowe i unijne normy środowiskowe.

– To dla nas ważny krok w drodze do transformacji energetycznej, choć nie jedyny – podkreśla Jarosław Maślany. – Jednocześnie inwestujemy także w nowe jednostki na Kawęczynie i w Pruszkowie, gdzie również stawiamy przede wszystkim na gaz ziemny, z domieszką biomasy i oleju. Cały czas dopracowujemy plany inwestycyjne dla naszego największego zakładu, Elektrociepłowni Siekierki, i jestem przekonany, że niedługo dopniemy je na ostatni guzik. Biorąc pod uwagę, jak wielkie są to przedsięwzięcia, mamy dobre tempo. W 2022 roku opalaliśmy nasze zakłady w ok. 73% węglem. W 2030 roku niewiele mniej będziemy używać gazu.