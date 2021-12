Inwestycje PGE w 2021 r. zmieniają polską energetykę

PGE Polska Grupa Energetyczna realizuje wiele inwestycji, które doprowadzą do zmiany oblicza polskiej energetyki. To m.in. budowa morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, budowa elektrowni gazowych, rozwój fotowoltaiki i dekarbonizacja ciepłownictwa.

Transformacja regionu bełchatowskiego

Rozwój fotowoltaiki

Dekarbonizacja ciepłownictwa

Modernizacja infrastruktury dystrybucyjnej

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV w Czosnowie wraz z powstającymi liniami wysokiego napięcia poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów.



Jednym z ważniejszych zagadnień transformacji energetycznej w Polsce jest budowa nowoczesnej łączności dla sektora energetyki zapewniającej niezawodną i bezpieczną transmisję danych. W tym celu od ponad dwóch lat w Grupie PGE trwające prace nad wymaganiami dla sieci łączności specjalnej LTE450. W tym roku Program LTE450 wszedł w etap inwestycyjny i uruchomione zostały pierwsze przetargi, jak również podpisane zostało porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450MHz na obszarze koncesyjnym Tauronu.

Klienci korzystają na zielonej zmianie PGE zwiększa dostawy energii ze źródeł odnawialnych do klientów końcowych. W 2021 r. PGE podpisała umowy na dostarczenie zielonej energii z 49 dużymi klientami biznesowymi dla łącznego wolumenu ponad 2 350 GW. To tyle, ile energii zużywa w ciągu roku ponad milion gospodarstw domowych w Polsce.



Z oferty „Naturalnie że energia”, gwarantującej pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, w szczególności energii z wiatru, skorzystały m.in. takie firmy jak: PepsiCo Polska, Krynica Vitamin i BASF Polska.



Wśród działających w Polsce operatorów systemu dystrybucyjnego to właśnie na terenie działania PGE Dystrybucja funkcjonuje najwięcej mikroinstalacji. Od stycznia do końca września 2021 roku do sieci PGE przyłączyła ok. 98 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 700 MW.

Nowa jednostka zasilana niskoemisyjnym gazem zastąpi wygaszane moce węglowe, przyczyniając się do stopniowej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego Eelektrowni Dolna Odra.Jednym z największych wyzwań społecznych jest transformacja regionu bełchatowskiego. Dzisiaj Kopalnia i Elektrownia Bełchatów, wraz ze spółkami współpracującymi, są największym pracodawcą w województwie łódzkim. Przygotowanie transformacji regionu jest konieczne, ponieważ już w 2036 r. ma zostać wyłączony z eksploatacji ostatni blok Elektrowni Bełchatów.I takie przygotowania już trwają. We wrześniu 2021 r. w Rogowcu koło Bełchatowa rozpoczęło działalność Centrum Rozwoju Kompetencji - to szkoła zawodów przyszłości, gdzie będą się uczyć specjaliści od źródeł odnawialnych, a także automatyki czy informatyki.Naukę w CRK rozpoczęło we wrześniu blisko 200 słuchaczy. Na większości kierunków nauka będzie trwała rok. Wszyscy mają do dyspozycji trzy nowoczesne sale wykładowe i znakomicie wyposażoną pracownię OZE. Szkolenia i kursy prowadzić będą specjaliści - praktycy.Z kolei w listopadzie PGE zainaugurowało budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. Zadaniem Centrum będzie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Rozwiązania te będą dedykowane zarówno dla obecnej dziś energetyki konwencjonalnej, jak również dla energetyki odnawialnej.PGE przygotowuje kolejne inwestycje, które zmienią region bełchatowski.Grupa PGE przygotowuje także kolejne inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Grupa gromadzi grunty pod budowę farm fotowoltaicznych i uzyskuje kolejne pozwolenia na ich budowę. Aktualnie PGE zabezpieczyło blisko 3 tysiące ha gruntów pod budowę farm PV o łącznej mocy ok. 2 GW.Jak zapowiada PGE, do końca 2021 r. uzyska pozwolenie na budowę nowych projektów o łącznej mocy blisko 200 MW.W kolejnych latach ten proces ma przyśpieszyć, co pozwoli PGE rokrocznie ogłaszać przetargi na 300, a nawet 400 megawatów w fotowoltaice.Ważnym obszarem inwestycji PGE jest również ciepłownictwo. Planowane inwestycje ciepłownicze PGE prowadzą do odejścia od wytwarzania energii w oparciu o węgiel w większości elektrociepłowni Grupy PGE do 2030 r. we wszystkich lokalizacjach, gdzie grupa posiada aktywa ciepłownicze.Nowe źródła będą wykorzystywać do produkcji ciepła gaz, odpady komunalne, biomasę, ciepło odpadowe oraz energię odnawialną.W październiku 2021 r. oficjalnie rozpoczęto budowę Nowej Elektrociepłowni Czechnica w podwrocławskich Siechnicach. Moc elektryczna nowej elektrociepłowni Czechnica wynosić będzie około 179,4 MW.Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie eksploatowane instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.To tylko jedna z kilku inwestycji ciepłowniczych Grupy PGE. W 2021 r. wybrano wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Bydgoszczy - inwestycje w nowe kogeneracyjne jednostki gazowe sprawią, że w Gorzowie Wielkopolskim i Rzeszowie z produkcji ciepła zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel.W grudniu 2021 r. Gdańsku PGE oddała do eksploatacji pierwsze w Polsce kotły elektrodowe. To ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Zastosowanie kotłów elektrodowych jako źródła energii pozytywnie wpłynie na jakość powietrza.Również w grudniu 2021 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę kotłów gazowo-olejowych w Lublinie. Budowa mocy wytwórczych zapewni pokrycie zapotrzebowania na ciepło odbiorców w Lublinie po 2023 roku.PGE prowadzi także inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej.Obecnie na ukończeniu jest największa inwestycja w sieć dystrybucyjną na Mazowszu. Dynamicznie rozwijający się region Czosnowa koło Łomianek zyskuje nowoczesną infrastrukturę energetyczną.