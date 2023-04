Inwestycje w biogazownie rolnicze będą łatwiejsze

Ułatwienia w powstawaniu biogazowni rolniczych m.in. związane z pozwoleniami na budowę i pozyskaniem biomasy do produkcji energii, ciepła czy biogazu - zakłada projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w biogazownie rolnicze.

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego jest 123 wytwórców, którzy mają łącznie 147 instalacji o łącznej mocy zainstalowanej ok. 143 MW.

Według projektowanych zmian, łatwiejsze ma być wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę czy wydanie warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

Biogazownie rolnicze mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego i niezależności obszarów wiejskich.

"Przygotowana ustawa odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, sterowalnych i odpornych na zmienne uwarunkowania meteorologiczne i czynniki zewnętrzne instalacji odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Przyjmuje się, że biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 tys. godzin rocznie (90 proc. czasu), w przeciwieństwie do innych instalacji OZE, których sprawność energetyczna waha się od 10 do 30 proc." - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ponadto biogazownie rolnicze stanowią domknięcie systemu gospodarowania odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Powstająca w tych miejscach biomasa może być wykorzystywana w lokalnej biogazowni rolniczej do wytwarzania w przyjazny środowisku sposób energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu.

Przy budowie biogazowni rolniczej łatwiejszy ma być proces inwestycyjny

Główne rozwiązania przyjęte w projekcie zakładają wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania m.in. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci. W świetle obecnych przepisów przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych prowadzona jest w oparciu o ogólne regulacje dotyczące procesu budowalnego.

Zaproponowano również wprowadzenie ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu (nie będą one traktowane jako odpad) oraz ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego (bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji o jego zbyciu).

Jak wyjaśnił resort rolnictwa, przygotowana ustawa nie dotyczy wszystkich inwestycji dotyczących biogazowni rolniczych. Ma ona stanowić narzędzie do wykorzystania w celu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Szansa na większy udział OZE i niższą emisję substancji szkodliwych do atmosfery

Proponowane zmiany dotyczą biogazowni rolniczych zlokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych, z których będzie pochodzić co najmniej część substratów wykorzystywanych w tej biogazowni rolniczej. Ponadto łączna moc zainstalowana elektryczna ma być nie większa niż 3,5 MW, ciepła - nie większa niż 10,5 MW, roczna wydajność produkcji biogazu rolniczego nie ma nie przekraczać 14 mln m3; a biometanu - 8,4 mln m3. Przyjęty limit mocy odpowiada mniej więcej średniemu zapotrzebowaniu gminy wiejskiej na energię lub ciepło - zaznaczono w uzasadnieniu do projektu.

Efektem wprowadzonych zmian ma być zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i niezależności obszarów wiejskich, które zajmują niemal 93 proc. powierzchni Polski, gdzie mieszka lub prowadzi działalność około 30 proc. wszystkich odbiorców energii. Nastąpi ponadto zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, a przez to także obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Budowa biogazowni pozwoli na obniżenie kosztów działalności rolniczej, co będzie skutkiem niższych kosztów energii związanych z korzystaniem ze stabilnego odnawialnego źródła energii w oparciu o lokalnie dostępny substrat, a także wprowadzonym ułatwieniom w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Do połowy kwietnia ministerstwo rolnictwa przyjmuje uwagi do projektu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.