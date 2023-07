Inwestycje w OZE mogą paść ofiarą nowych elektrowni jądrowych

Nowe elektrownie jądrowe są mniej konkurencyjne cenowo niż elektrownie wiatrowe, słoneczne lub opcje magazynowania energii elektrycznej i utrudniają inwestycje w odnawialne źródła energii, które w przeciwnym razie mogłyby zostać wdrożone znacznie szybciej.

Parlament Europejski rozważa obecnie poprawki do ustawy o zerowym zużyciu energii netto, przed jej ostatecznym przyjęciem, a unijni prawodawcy dążą do zniesienia rozróżnienia między technologiami "strategicznymi" i niestrategicznymi w projekcie rozporządzenia.

Ekologowie obawiają się, że budowa elektrowni atomowych zablokuje rozwój OZE

Wywołało to zaniepokojenie wśród grup ekologicznych, takich jak Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB). - Jesteśmy zaniepokojeni dążeniem do tego, by energia jądrowa została wymieniona jako technologia strategiczna w ramach ustawy Net Zero Industry Act - poinformowało EEB w komentarzu przesłanym EURACTIV.



- Inwestycje w nowe elektrownie jądrowe są szkodliwe dla klimatu ze względu na wysokie koszty i długi czas budowy - czytamy w opublikowanym 21 lipca artykule, którego głównym autorem jest Luke Haywood z EEB.

W artykule przeanalizowano przyczyny opóźnień i przekroczenia kosztów, które wystąpiły w ostatnich dużych projektach jądrowych w Europie, takich jak francuski reaktor Flamanville 3 i fiński reaktor Olkiluoto.

-Biorąc pod uwagę pilny charakter łagodzenia zmian klimatycznych, który wymaga ograniczenia emisji z sieci elektroenergetycznej UE do niemal zera w latach 30 XXI wieku, należy preferować najtańszą technologię, którą można wdrożyć najszybciej - argumentowano w dokumencie, twierdząc, że odnawialne źródła energii "pokonują energię jądrową" zarówno pod względem mniejszych kosztów, jak i szybkości budowania.

Państwa unijne są podzielone w kwestii rozwoju energii jądrowej

Tymczasem kraje UE są podzielone w kwestii roli energii jądrowej w transformacji energetycznej. Podczas gdy grupa 14 państw członkowskich UE pod przewodnictwem Francji chce, aby energia jądrowa była traktowana na równi z odnawialnymi źródłami energii, kraje wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, takie jak Austria, Niemcy i Luksemburg, są temu przeciwne.

W całej Unii Europejskiej planuje się lub poważnie rozważa budowę nowych reaktorów jądrowych – m. in. we Francji, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Bułgarii, Słowenii i Szwecji.