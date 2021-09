Iran: Prezydent: Jesteśmy gotowi wznowić rozmowy dotyczące porozumienia nuklearnego

Jesteśmy gotowi do rozmów ze światowymi mocarstwami na temat ożywienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku (JCPOA), jednak nie pod naciskiem Zachodu - oświadczył w sobotę prezydent Iranu Ebrahim Raisi. Dodał, że dąży do negocjacji z władzami USA w sprawie zniesienia sankcji.

"Państwa Zachodu i Amerykanie są za negocjacjami pod presją. (...) Już wcześniej oznajmiałem, że chcielibyśmy rozmawiać, (...) jednak nie pod naciskiem" - powiedział Raisi w telewizyjnym wywiadzie na żywo.

"Rozmowy są planowane. Będziemy dążyć do negocjacji nastawionych na konkretne rozwiązania, (...) by sankcje na obywateli Iranu zostały zniesione" - dodał prezydent.

W drugiej połowie sierpnia Francja, Niemcy i Wielka Brytania wezwały Iran, by powstrzymał się od działań naruszających porozumienie nuklearne. Dwa dni przed tym oświadczeniem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że Iran zaczął wzbogacać uran do poziomu bliskiego zastosowania do produkcji broni jądrowej.

Umowa nuklearna z 2015 roku przewidywała, że Iran znacząco ograniczy wzbogacanie uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie sankcje gospodarcze, nałożone na ten kraj. W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z porozumienia i nałożył na Iran nowe sankcje gospodarcze. JCPOA pozwala Iranowi na wzbogacenie uranu tylko do poziomu 3,67 proc., co wystarcza do wykorzystywania w cywilnych reaktorach.