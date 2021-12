Iran: Prezydent Raisi: Traktujemy bardzo poważnie rozmowy w Wiedniu

Prezydent Islamskiej Republiki Iranu Ebrahim Raisi zapewnił w rozmowie z agencją IRNA, że Iran "bardzo poważnie traktuje rozmowy z przedstawicielami państw-sygnatariuszy umowy nuklearnej". Zaznaczył, że warunkiem "dobrego porozumienia" jest zniesienie sankcji.

"Podchodzimy do tych negocjacji bardzo serio i jeśli druga strona równie poważnie myśli o zniesieniu sankcji, to osiągniemy dobre porozumienie" - powiedział w sobotę. "Zdecydowanie dążymy do dobrego porozumienia" - cytuje słowa Raisiego agencja IRNA.

Negocjacje między Iranem i delegacjami Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Chin, Rosji oraz UE, a także pośrednio USA, były kilkakrotnie przerywane. Zawieszono je m.in. na początku sierpnia, gdy władzę w Teheranie objął nowy prezydent Ebrahim Raisi. Rozmowy ponownie przerwano 3 grudnia, po wznowieniu procesu negocjacyjnego zaledwie kilka dni wcześniej - 29 listopada.

Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się w Wiedniu kolejna runda rozmów o ożywieniu umowy atomowej z 2015 roku. Europejscy uczestnicy rozmów wyrazili na początku grudnia chęć przedyskutowania w swych krajach dwóch nowych propozycji Teheranu, mających - jak podkreślał główny negocjator nuklearny ze strony Iranu Ali Bagheri - "uratować umowę". Pierwsza z tych propozycji "podsumowuje poglądy Republiki Islamskiej na zniesienie sankcji, a druga dotyczy działań nuklearnych Iranu" - wyjaśnił Bagheri.

Irański negocjator tłumaczył przerwę w rozmowach koniecznością konsultacji: "Teraz druga strona musi przeanalizować te dokumenty i przygotować się do negocjacji z Iranem na podstawie przedłożonych tekstów" - powiedział. W ocenie ekspertów, propozycje Iranu mogły zostać odebrane jako na tyle radykalne, że stwarzały wrażenie, iż Teheranowi nie zależy na sfinalizowaniu porozumienia.

Przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wyrazili przy tym "rozczarowanie i zaniepokojenie" stanowiskiem Iranu. "Teheran wycofuje się z prawie wszystkich kompromisów, które z trudem zostały wypracowane podczas poprzednich rund negocjacji między kwietniem a czerwcem" - zaznaczyli podczas konferencji prasowej w Wiedniu.

W wiedeńskich negocjacjach uczestniczą przedstawiciele Iranu oraz delegacje Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Chin, Rosji i UE, a także pośrednio USA.

Umowa nuklearna zawarta w 2015 roku, znana jako JCPOA, zakładała, że Iran nie będzie wzbogacał uranu do poziomu wyższego niż 3,67 proc., w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji nałożonych na ten kraj.