Iran rozpoczął budowę nowych instalacji nuklearnych

Opublikowane w środę, 28 października zdjęcia satelitarne pokazały, że Iran rozpoczął budowę nowego ośrodka atomowego w Natanz po tym, gdy latem zniszczona została fabryka wirówek do wzbogacania uranu. Budowa została zgłoszona Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Jak donosi agencja AP, nowe zdjęcia opublikowane przez ośrodek Planet Labs pokazują, że w Natanz zbudowano drogę prowadzącą do miejsca budowy oraz rozpoczęto wykopy. Według analityków lokalizacja i charakter prac wskazują na to, że nowy ośrodek będzie ukryty pod ziemią, być może pod górami.

We wtorek fakt budowy nowej konstrukcji w ośrodku atomowym w Natanz potwierdził szef MAEA Rafael Grossi, który przyznał, że otrzymał informację na ten temat od irańskich władz. W rozmowie z AP Argentyńczyk dodał, że Iran w dalszym ciągu zwiększa zasoby nisko wzbogaconego uranu, choć wciąż ma go za mało, by wyprodukować bombę. Według Grossiego budowa może potrwać długi czas.

Budowę nowej, lepiej zabezpieczonej instalacji zapowiadał też już wcześniej szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej Ali Akbar Salehi. Była to reakcja na wybuch w ośrodku produkcji wirówek do wzbogacania uranu w lipcu br. Według Teheranu wybuch był efektem "sabotażu". Jak doniósł "New York Times", zniszczenia ośrodka dokonały izraelskie służby.