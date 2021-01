Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. U-235

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że Iran wznowił w poniedziałek wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235, czego nie robił od czasu zawarcia w 2015 roku porozumienia ze światowymi mocarstwami w sprawie likwidacji swego wojskowego programu atomowego.

"Iran rozpoczął dziś wprowadzanie (sześciofluorku) uranu wzbogaconego już do 4,1 proc. U-235 do sześciu kaskad wirówek (gazowych) w zakładach wzbogacania paliwa (jądrowego) w Fordo w celu dalszego wzbogacenia do 20 proc." - głosi komunikat, w którym mająca swą siedzibę w Wiedniu ONZ-owska agencja omówiła raport jej dyrektora generalnego. Raport wysłano w poniedziałek po południu państwom członkowskim MAEA.

1 stycznia MAEA poinformowała, że Iran powiadomił ją o zamiarze wznowienia wzbogacania uranu do poziomu 20 proc. U-235 w ukrytych w skalnym wnętrzu góry zakładach w Fordo.

Zawarte w 2015 porozumienie ze światowymi mocarstwami - po wycofaniu się z niego USA już tylko z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Rosją i Chinami - zezwala Iranowi na wzbogacanie uranu do poziomu najwyżej 3,67 proc. zawartości U235, ale doszedł on już do 4,5 proc. Jest to w każdym razie znacznie mniej niż planowane obecnie 20 proc. i niezbędne do skonstruowania bojowych ładunków jądrowych 90 proc.