IRENA: Potrzebne wsparcie energii odnawialnej w czasie restartu gospodarki

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej przejście z paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych może wygenerować na świecie do 2050 r. 98 bilionów dolarów skumulowanego wzrostu gospodarczego i powiększyć go o 2,4 proc. Według agencji liczba miejsc pracy w sektorze OZE wzrośnie czterokrotnie, do 42 mln do 2050 r.