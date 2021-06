Ireneusz Chojnacki z WNP.PL dziennikarzem roku

Nasz redakcyjny kolega Ireneusz Chojnacki został wyróżniony tytułem Dziennikarza Roku w konkursie Platynowe Megawaty organizowanym przez Towarową Giełdę Energii. To już drugie takie wyróżnienie.

Przy wyborze laureatów brane są pod uwagę m.in. wartość informacyjna materiału, jego poprawność merytoryczna, forma i jasność wypowiedzi, a także walory publicystyczno-edukacyjne. Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele patronów, partnerów oraz organizatora.Co roku Konkurs wspiera prestiżowe grono partnerów oraz patronów. W tegorocznej edycji wśród partnerów znaleźli się: Tauron Polska Energia, (Partner strategiczny), Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Gaz-System, PGE Polska Grupa Energetyczna, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Respect EnergyPatronat honorowy nad Konkursem objęli Minister Aktywów Państwowych, Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.- Dla ministerstwa współpraca z dziennikarzami jest bardzo ważna. To przecież z mediów społeczeństwo dowiaduje się o podejmowanych przez nas działaniach. Dlatego merytoryczna wiedza, rzetelność i warsztat dziennikarski są tu niezwykle istotne, a „Platynowe Megawaty” to doskonała okazja, by je promować – podkreśla Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.