Ireneusz Zyska: energetyka odnawialna szansą na budowę innowacyjnych przemysłów w Polsce

Energetyka odnawialna już dzisiaj jest istotnym elementem polskiego miksu energetycznego. W pierwszym półroczu 2020 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce wyniosła blisko 10,6 gigawatów. W kolejnych latach rola energetyki odnawialnej będzie nadal rosła - pisze dla portalu WNP.PL Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.







Polska może być znaczącym producentem zielonej energii

Morska energetyka wiatrowa wielką szansą przemysłu

Potencjał biogazu

Jedną z ważnych inicjatyw gospodarczych w branży fotowoltaicznej jest powstanie konsorcjum Przemysłowy Panel PV, któremu mam zaszczyt patronować. Polskie firmy zrzeszone w tym konsorcjum zapowiedziały budowę GigaFactory PV ogniw fotowoltaicznych, gdzie znajdzie pracę 1100 osób.Ministerstwo Klimatu aktywnie wspiera ten i podobne projekty gospodarcze. Dzięki tej inicjatywie, Polska ma szansę stać się czołowym producentem ogniw PV w Europie. Zważywszy, że w Polsce działa silna branża przemysłu szklarskiego, potencjalnie istnieje możliwość zbudowania pełnego łańcucha wartości.Z kolei współpraca przemysłu z polskimi uczelniami wyższymi nad przełomowymi technologiami pozwoli na wprowadzenie w życie nowych, bardziej wydajnych urządzeń oraz podniesienie standardów efektywności energetycznej i powszechne stosowanie w budownictwie technologii BIPV.Niemalże równocześnie, z mojej inicjatywy, jako pełnomocnika rządu ds. OZE, 1 lipca 2020 r. przedstawiciele Rządu RP oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej podpisali „list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Dzięki współpracy administracji i biznesu Polska może stać się liderem offshore na Bałtyku oraz eksporterem taniej i czystej energii.Inwestycje w branży morskiej energetyki wiatrowej staną się silnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki - budowa pierwszych dziesięciu gigawatów u wybrzeży Bałtyku może stworzyć nawet 60 tysięcy nowych miejsc pracy.Realizacja morskich farm wiatrowych to także szansa dla setek polskich przedsiębiorców - w tym perspektywy wejścia na nowe rynki, w ramach wzmacnianej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Skorzystają na tym m.in. cementownie, huty i stocznie.Rozwój offshore niesie ze sobą zarówno duże możliwości wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej, zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak i zbudowania wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej.Jak wiemy, wszędzie na świecie projekty offshore wind kojarzone są w łańcuchu wartości z produkcją zielonego wodoru. Tak będzie również w Polsce. Zakładamy, że do roku 2030 moc elektrolizerów do produkcji wodoru z tego źródła energii, w zależności od scenariusza, wyniesie od 2 do 4 GW.Nie należy zapominać o projektach związanych z produkcją biogazu i biometanu, którego potencjał produkcji rocznej w Polsce wynosi 7-8 mld m sześc. To szansa na wykorzystanie biometanu jako paliwa dystrybuowanego w sieci gazowniczej oraz jako paliwa dla transportu. W Ministerstwie Klimatu przygotowujemy kompleksową regulację prawną związaną z branżą biogazową, która pozwoli na szybszy rozwój projektów gospodarczych w tym sektorze.Epidemia koronawirusa wymaga od nas poszukiwania rozwiązań, które pozwolą wyzwolić silne impulsy rozwojowe. Chcemy, aby to ożywienie wytyczało nowe ścieżki rozwoju. Wykorzystując odnawialne źródła energii, zbudujemy innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę.