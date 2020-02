Ireneusz Zyska, Ministerstwo Klimatu: 10 GW to realny potencjał polskiego offshore

W Polsce realne jest powstanie morskich farm wiatrowych o mocy ok. 10 GW. Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w połowie 2020 r. powinna być obowiązującym prawem - mówi WNP.PL Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Ustawa w połowie roku

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało 15 stycznia 2020 r. do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem regulacji jest wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm z sektora gospodarki morskiej.Jak informuje minister Ireneusz Zyska, w ramach konsultacji do projektu ustawy o morskiej energetyce wiatrowej wpłynęło ponad 50 uwag, one są analizowane i wkrótce zostaną opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).- Sama ustawa w ciągu półtora miesiąca powinna trafić pod obrady Sejmu, powinna to być druga połowa kwietnia. Sądzę, że cały proces legislacyjny przed przerwą wakacyjną powinien się zakończyć i do połowy roku ta ustawa powinna stać się prawem obowiązującym - deklaruje Ireneusz Zyska.Jest to jednak wariant optymistyczny. Minister Zyska przypomina, że projekt ustawy musi przejść przez kolejne komitety opiniujące, jak Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie musi zostać przyjęty przez całą Radę Ministrów i dopiero potem projekt może zostać skierowany pod obrady Sejmu.- Wiemy, że proces legislacyjny może być dzisiaj trochę dłuższy z uwagi na fakt, że w Senacie PiS i jego koalicjanci nie mają większości, ale myślę, że ten projekt, który będzie służył rozwojowi polskiej gospodarki i polskiej energetyki, znajdzie konsensus wszystkich sił politycznych i podpis prezydenta będzie formalnością - podsumowuje Ireneusz Zyska.