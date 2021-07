Ireneusz Zyska: za kilka lat moc źródeł odnawialnych w Polsce przekroczy 20 GW

W 2025 r. w Polsce moc źródeł odnawialnych przekroczy 20 GW, a patrząc na dynamiczny rozwój źródeł prosumenckich można się spodziewać, że te 20 GW przekroczymy z dużą nawiązką - mówi Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

- Obecnie moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce to ok. 4,7 GW a w rozstrzygniętych aukcjach są zakontraktowane moce wielkości 5 GW. To oznacza, że w 2025 r. w Polsce moc źródeł odnawialnych w Polsce przekroczy 20 GW, a patrząc na rozwój źródeł prosumenckich można się spodziewać, że z dużą nawiązką przekroczymy re 20 GW - prognozuje Ireneusz Zyska.Przypomina, że program Polski Ład zakłada gigantyczne nakłady na zeroemisyjne źródła energii oraz na inwestycje w przesyl i dystrybucje energii, magazynowanie energii i zarzadzanie systemem energetycznym.