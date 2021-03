Izabela Kloc: bezpłatne zezwolenia na emisję CO2 muszą zostać

System bezpłatnych pozwoleń na emisję CO2 oraz planowany graniczny podatek węglowy nie są rozwiązaniami alternatywnymi. Tylko równoległe zastosowanie obu mechanizmów zapewni przetrwanie unijnemu przemysłowi energochłonnemu. Apeluje o to, m.in. Związek Pracodawców Business and Science Poland - wskazuje Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Brak darmowych uprawnień generowałby problemy

- CBAM i istniejące instrumenty mogą i powinny być traktowane jako komplementarne, ponieważ ich cele są inne: zadaniem CBAM powinna być zachęta do zwiększania ambicji klimatycznych partnerów handlowych UE, a celem darmowych alokacji jest ochrona europejskiego przemysłu przed ucieczką emisji i zapewnienie równych warunków działania na rynkach eksportowych - dodaje.Zdaniem Kloc, aby sprostać znacznie zwiększonym ambicjom dekarbonizacyjnym UE, przemysł potrzebuje bezprecedensowych inwestycji w innowacje, a do tego niezbędne są stabilne warunki prowadzenia rentownej działalności i przewidywalne środowisko regulacyjne.Wycofanie darmowych uprawnień ETS nastąpiłoby tuż po rozpoczęciu nowej IV fazy ETS, w momencie, w którym przedsiębiorstwa zaplanowały swoje działania i przeprowadziły inwestycje w oparciu o rozwiązania regulacyjne przyjęte kilka lat temu.Zmiana przepisów - wskazuje Kloc - po dokonaniu tych nakładów stawia pod znakiem zapytania przewidywalność inwestycji i ich rentowność, a pośrednio zdolność do finansowania procesu dekarbonizacji.Brak darmowych uprawnień oznacza także bezpośrednie zagrożenie dla konkurencyjności dla sektorów, które eksportują i konkurują na rynkach zagranicznych, ponieważ CBAM nie miałby efektu wyrównującego szanse konkurencyjne na rynkach krajów trzecich wobec wysokoemitujących podmiotów, które nie są obciążone kosztami unijnej polityki klimatycznej.- Mamy wątpliwości czy „rabaty eksportowe” zdołają wypełnić tę lukę, gdyż bezpośrednie wsparcie dla eksportu jest traktowane przez WTO jako zakazane subsydium eksportowe, dlatego byłby to najsłabszy prawnie element systemu - zaznacza Kloc.- Ma to coraz bardziej rosnące znaczenie w kontekście zwiększonych celów redukcji emisji do 2030 roku - czytamy w piśmie Związku Pracodawców Business and Science Poland. W Parlamencie Europejskim odbyło się niedawno głosowanie nad propozycją stopniowego wycofywania bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla (ETS) - dodaje Kloc.I wskazuje, że pomysł na szczęście upadł, ale minimalną przewagą głosów. - Nie jest to sukces, lecz raczej drobne zwycięstwo, bo batalia o kształt unijnej kontroli nad emisją dwutlenku węgla dopiero się zaczęła. W czerwcu swój projekt ma przedstawić Komisja Europejska - podsumowuje Izabela Kloc.