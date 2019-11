Izabela Kloc: Unia zapadła w utopijny, "zielony" sen

Zielona krucjata Unii Europejskiej nie ma żadnego wpływu na tempo i kierunek globalnej gospodarki. Jeśli w naszej części świata zostanie zamknięty dostęp do węgla i gazu, fabryki przeniosą się na inne kontynenty. Na własne życzenie Unia Europejska pozbawia się roli silnego gospodarczego gracza, a na kraje członkowskie ściąga widmo energetycznego ubóstw - pisze w swoim oświadczeniu europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Izabela Kloc.

Unia Europejska zdaje się nie widzieć tego zagrożenia. Już sam pomysł pełnej dekarbonizacji jest ryzykowny dla unijnej gospodarki, ale brukselskiej elity idą krok dalej i zamierzają odejść od gazu. Rezygnację z kredytowania tej branży zapowiedział niedawno Europejski Bank Inwestycyjny. Trudno o bardziej jaskrawy przykład na wprzęgnięcie unijnej gospodarki w jarzmo „zielonej” ideologii.Unia Europejska chce wytyczyć dla świata kierunek, ale tą drogą - póki co - nikt nie zamierza pójść. Warto jeszcze raz wrócić do ustaleń GEM. W ciągu osiemnastu miesięcy, do czerwca tego roku, Chiny zwiększyły udział energetyki opartej na węglu o 42,9 gigawata. W tym samym czasie świat zredukował moce z tego źródła o 8,1 GW. Oznacza to, że w skali globalnej energia z węgla wzrosła o ponad 36 GW. Nic nie wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat coś się zmieni w tej statystyce. W samych tylko Chinach w budowie znajduje się aż 121,3 gigawatów mocy wytwórczych z węgla.Jak w tej sytuacji ocenić wysiłek, jaki na rzecz redukcji dwutlenku węgla podejmuje Bruksela? Z globalnego punktu widzenia nie ma on żadnego znaczenia. Natomiast z naszej perspektywy takie samoograniczenie jest - delikatnie mówiąc - nieodpowiedzialne, bo negatywnie wpływa na konkurencyjność unijnej gospodarki. Z oczywistych powodów największą ofiarę poniesie Polska, ze względu na duży udział paliw kopalnych w energetyce. Emanuel Macron oświadczył niedawno, że współpraca między Unią Europejską a Chinami w zakresie zmian klimatycznych jest decydująca. Co miał na myśli francuski przywódca?Jeśli w Unii Europejskiej zostanie zamknięty dostęp do węgla i gazu, fabryki przeniosą się w inne części świata, w tym do Chin. Na własne życzenie pozbawimy się roli silnego gospodarczego gracza i pozwolimy rozwinąć skrzydła Pekinowi i innym. Tak będzie wyglądała europejsko-chińska współpraca, jeśli Unia nie otrząśnie się w porę z utopijnego, "zielonego" snu.W drugiej połowie XX wieku Europa Zachodnia była gospodarczym liderem świata. Swój sukces zawdzięczała, m.in. doskonałemu wyczuciu mechanizmów gospodarki rynkowej oraz rozpoznaniu potrzeb innych krajów. Teraz ten kapitał ulega stopniowej, ale trwałej erozji. Unia Europejska odchodzi od swoich wolnościowych korzeni sięgając po mechanizmy stosowane przez kraje komunistyczne, gdzie podstawą rozwoju gospodarki było centralne planowanie. W imię ochrony klimatu Bruksela narzuca system regulacji, które okaleczają tradycyjny przemysł i utrudniają wolny handel. Nieuchronnie doprowadzi to do osłabienia Unii Europejskiej.Skutkiem ubocznym forsowanej przez Brukselę radykalnej polityki ekologicznej może być bieda i niepokoje społeczne. Na to nie możemy sobie pozwolić. Jeszcze jest czas na otrzeźwienie, ale pod jednym warunkiem. Podejmując polityczne i gospodarcze decyzje unijne elity muszą kierować się rozumem, a nie utopijną ideą".