Jacek Łukaszewski, Schneider Electric: Czas pokaże, do czego zostaniemy zmuszeni

Na trzech nogach

Wszystko możliwe

- Wzrosły koszty działalności. Z powodu mniejszej dostępności niektórych komponentów musimy kupować te, które są dostępne, a nie koniecznie są najbardziej efektywne kosztowo. Wzrosły też koszty transportu. Zdalna praca w przypadku administracji jest mniej efektywna, co również niesie za sobą dodatkowe koszty. Widzimy też spadki sprzedaży, ale ich skala nie zagraża naszej egzystencji. Sytuacja branży elektrotechnicznej jest relatywnie lepsza niż handlu detalicznego czy turystyki, w których pandemia wywoła szok zagrażający istnieniu firm.- Nasz biznes w Polsce najbardziej skorelowany jest z budownictwem, a w następnej kolejności, mniej więcej po równo, z energetyką i przemysłem. Nie zajmujemy się produkcją urządzeń wytwarzających energię. Jednak kiedy wyobrazimy sobie drogę energii od generatora aż do gniazdka w mieszkaniu, biurowcu, czy zakładzie przemysłowym, to każdy element po drodze może być produkowany przez Schneider Electric.Dotychczas sytuacja wyglądała tak, że jeśli któryś z segmentów, dla których pracujemy, miał kłopoty, to inne były w dobrej kondycji. Ostatnie lata nie były najlepsze na rynku energetyki, ale budownictwo było w świetnej kondycji, a przemysł też nie miał na co narzekać. Wydaje mi się, że teraz nadchodzi taki czas, że każda z tych branż będzie miała swoje kłopoty, co pośrednio odczujemy. Nie mam co do tego złudzeń.- Energetyka będzie dotknięta kryzysem ekonomicznym wywołanym przez pandemię podobnie jak inne branże, a może bardziej. Aktywność gospodarcza siada, spada zużycie energii i wobec tego energetyka gorzej zarabia. Na to nakłada się nasza typowo polska specyfika, tzn. szereg wyzwań związanych z odnowieniem aktywów wytwórczych i sieci. Trudno dzisiaj powiedzieć, na co energetykę będzie stać w kolejnych latach i jaka będzie skala inwestycji. Na razie nie widzimy wstrzymywania inwestycji w energetyce z powodu koronawirusa.Większość spółek budowlanych pracuje w miarę normalnie, aczkolwiek mają kłopoty kadrowe, bo pracownicy zagraniczni wyjechali z Polski. Na razie nie widzimy zatrzymania prac budowlanych, ale przyszłość nie jest pewna. Być może z czasem z powodu pracy zdalnej zacznie spadać zapotrzebowanie na biurowce albo galerie handlowe będą powstawać rzadziej, bo zyska e-commerce. Przemysłu nie da się podciągnąć pod jedną kreskę. Są takie branże jak motoryzacja, w której wiele zakładów stanęło i nie wiadomo, w jakiej skali wróci popyt, a są i takie, które pracują normalnie jak przemysł spożywczy czy farmaceutyczny.- Zmiana modeli biznesowych już następuje. W Schneider Electric mniej więcej dwa lata temu zapadła decyzja o centralizacji biznesu w trzech globalnych hubach. Katalizatorem tej decyzji były mówiąc kolokwialnie pierwsze salwy oddane w wojnie handlowej USA-Chiny. Dla Schneider Electric, który ma kilkaset zakładów w ponad 100 krajach z ogromnie skomplikowanym wtedy łańcuchem dostaw, pojawiło się ryzyko zatrzymania wymiany międzykontynentalnej.W związku z tym zapadła decyzja o stworzeniu 3 hubów: dla Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, drugiego dla Azji i Pacyfiku, a trzeciego dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wtedy zaczął się proces koncentrowania produkcji. Właśnie po to, żeby możliwie w dużym stopniu uniezależnić działalność od negatywnych skutków wojen celnych, czy innych zjawisk, które mogą zdezorganizować biznes.- Sądzę, że nasze uzależnienie od międzynarodowych łańcuchów dostaw jest mniejsze niż wielu innych firm o podobnej skali działania. Uważam równocześnie, że całkowite wyeliminowanie wymiany międzykontynentalnej w zakresie łańcuchów dostaw nie jest możliwe. Nie możemy zapomnieć o tym, że nasze produkty muszą być konkurencyjne. Produkując w Europie musimy konkurować tu z produktami, które trafiają do nas z niskokosztowych rynków azjatyckich.- Całe społeczeństwa przechodzą aktualnie przyspieszoną edukację w zakresie cyfryzacji i myślę, że to z nami zostanie, także w Polsce. W przemyśle, w przypadku infrastruktury krytycznej, występowała dotychczas bardzo duża bariera mentalna przed wdrażaniem rozwiązań z zakresu zdalnego zarządzania. Wydaje mi się, że teraz ta bariera i jej podobne zaczynają pękać. Biznes przekonuje się, że mając odpowiednie narzędzia cyfrowe można skutecznie zdalnie kontynuować wiele operacji i bezpiecznie nadzorować instalacje.- Dotychczas w żadnym z krajów, za które odpowiadam tj. w Polsce, Czechach, na Słowacji i Ukrainie, nie byliśmy w stanie skorzystać z pomocy publicznej związanej z epidemią, bo albo nie istniała albo nas nie obejmowała. To wynika m.in. z tego, że nas spowolnienie gospodarcze nie dotknęło jeszcze mocno i nie spełnialiśmy kryteriów kwalifikujących do pomocy publicznej.Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale patrząc na Europę Zachodnią wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na mechanizm pomocowy dla przemysłu, który działa dość dobrze i z którego zakłady Schneider Electric korzystają we Włoszech czy w Niemczech, a u nas go nie ma. To jest tzw. częściowe bezrobocie. Polega to na tym, że kiedy następuje skokowy spadek przychodów firma ogranicza czas pracy do 80 proc., a pracownicy stają się w 20 proc. bezrobotnym i za te 20 proc. czasu pracy płaci państwo.- Jest takie powiedzenie, że lekarstwo nie może być gorsze od choroby. Musimy zdawać sobie sprawę, że środki dystansowania społecznego wprowadzone w całej Europie pozwalają spowolnić postęp epidemii i ograniczyć jej śmiertelne skutki, ale mają też negatywne skutki gospodarcze. Im dłużej utrzymujemy różne ograniczenia ze względów medycznych, tym wyższy jest koszt ekonomiczny tego lekarstwa. Zamrożenie gospodarki na zbyt długo niesie ryzyko, że koszt lekarstwa wielokrotnie przewyższy koszt choroby.Decyzje podjęte przez rządy Europy Wschodniej, patrząc na to, co się dzieje na zachodzie naszego kontynentu, na razie się bronią. Europa Wschodnia znając ograniczenia i mankamenty swojej służby zdrowia zachowała się konserwatywnie i to daje pozytywne efekty. Nie potrafię powiedzieć, czy plany polskiego rządu w sprawie odmrożenia gospodarki są dobre czy złe, bo nie znam się na medycynie. A restart gospodarki to właśnie sprawa odpowiedniego wyważenia spraw społecznych, medycznych i ekonomicznych.- Przyszłość stała się nieprzewidywalna i w związku z tym, jak myślę, każdy odpowiedzialny zarząd każdej firmy bierze pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji, w tym również te złe. Rozważamy wszystkie opcje, włącznie z zawieszeniem produkcji i ewentualnie ograniczeniem zatrudnienia. Czas pokaże, do jakich działań zostaniemy zmuszeni.