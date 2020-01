Jacek Sasin chce powołać specjalną rade dla prezesów firm. Nie tylko z Polski

Nadzór nad spółkami energetycznymi będzie sprawował MAP, a legislacja związana z działem energia będzie podlegać resortowi klimatu - poinformował podczas briefingu w Davos w Szwajcarii wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zapowiedział też powołanie Rady Biznesu, w skład której będą wchodzić prezesi największych firm naszego regionu Europy.

Sasin pytany był 21 stycznia o ustawę o działach i nadzór nad działem energia oraz, o to czy będzie potrzebne jakieś rozporządzenie, by dział energia przeszedł pod ministerstwo klimatu.

"Tak, bo ustawa o działach dotyczy tylko utworzenia samych działów, a dział energia jest działem, który jest już utworzony więc nie wymaga utworzenia. Dopiero potem rozporządzenie Rady Ministrów decyduje, które ministerstwo zarządza którymi działami" - wyjaśnił.

"Planujemy, że dział energia, w sensie tworzenia prawa, tworzenie regulacji dotyczących energii, będzie domeną ministerstwa klimatu, natomiast ministerstwo aktywów państwowych będzie tym ministerstwem, które będzie sprawowało nadzór właścicielski nad firmami energetycznymi" - powiedział szef MAP.

Dodał, że to on sam, jako wicepremier będzie bezpośrednio sprawował nadzór nad spółkami energetycznymi.

Minister powiedział również, że Davos to miejsce, gdzie spotykają się politycy i przedsiębiorcy z całego świata.



"Chcemy wykorzystać ten czas do tego, żeby promować polski biznes, budować też sieć dobrych powiązań biznesowych, które będą owocowały dobrą współpracą w tym wymiarze międzynarodowym" - tłumaczył.



"Stąd inicjatywa, która jutro (22 stycznia - red.) zostanie zrealizowana - powołania Rady Biznesu, takiej rady, w której będą skupieni prezesi największych firm działających w naszym regionie. Ta rada ma nie tylko budować wspólną platformę do promocji, ale również do planowania wspólnych inwestycji w regionie Trójmorza" - powiedział.



Minister dodał, że region ten jest dla nas szansą budowy tożsamości i konsolidacji tej części Europy nie tylko w wymiarze politycznym czy geostrategicznym, ale też gospodarczym.