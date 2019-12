Jacek Sasin: szukamy sposobu pełnego finansowania elektrowni Ostrołęka

Szukamy sposobu pełnego finansowania elektrowni Ostrołęka - powiedział w czwartek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że inwestycja będzie kontynuowana.

Szukamy sposobu pełnego finansowania tej inwestycji, ona będzie kontynuowana - wskazał minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Przypomniał, że kilka dni temu Orlen zgłosił chęć wykupu Energi. - Tym samym stałby się również tym podmiotem, który będzie kontynuował tę budowę - mówił.

Zastrzegł, że nie chce przesądzać, że do tego wykupu dojdzie. - Jesteśmy na wstępie analiz ze strony Skarbu Państwa, taka transakcja musi się opłacać Skarbowi Państwa - zaznaczył.



Odnosząc się do inwestycji związanej z budową nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka C Sasin mówił w Rzeczpospolitej TV, że inwestorem Ostrołęki są krajowe podmioty energetyczne - Enea i Energa.

"Szukamy sposobu pełnego finansowania tej inwestycji, ona będzie kontynuowana" - wskazał Sasin.

Przypomniał, że kilka dni temu Orlen zgłosił chęć wykupu Energi. "Tym samym stałby się również tym podmiotem, który będzie kontynuował tę budowę" - mówił. Zastrzegł, że nie chce przesądzać, że do tego wykupu dojdzie. "Jesteśmy na wstępie analiz ze strony Skarbu Państwa, taka transakcja musi się opłacać Skarbowi Państwa" - zaznaczył.

Ostrołęka C to 1000 MW blok na węgiel kamienny, którego budowa ma kosztować ok. 6 mld zł brutto. Inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, w której po połowie udziałów mają Energa i Enea. Nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji w 2023 roku.

W połowie października ub.r. na placu budowy elektrowni rozpoczęły się prace przygotowawcze. Pod koniec grudnia ub.r. spółki Enea i Energa informowały, że zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał polecenie rozpoczęcia prac (NTP) związanych z budową nowego bloku energetycznego.

Pod koniec grudnia 2018 r. Energa, Enea oraz Elektrownia Ostrołęka rozwiązały umowę inwestycyjną z 8 grudnia 2016 r. Jak tłumaczyły, było to związane z uzyskaniem przez Elektrownię Ostrołęka korzystnego wyniku w aukcji rynku mocy oraz uzyskaniem wsparcia finansowego, w wyniku zawarcia warunkowej umowy mocowej na 15 lat. Miało też związek z gotowością do przejścia do kolejnego etapu harmonogramu inwestycji elektrowni Ostrołęka C, tj. etapu budowy.

W styczniu tego roku Polska Grupa Energetyczna, w odpowiedzi na zaproszenie Energi i Enei, rozpoczęła rozmowy w sprawie zaangażowania w budowę bloku o mocy 1 000 MW w Ostrołęce. W połowie listopada br. PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że odstępuje od rozmów w sprawie współpracy przy projekcie budowy bloku 1000 MW w Ostrołęce. Zarząd zadeklarował jednocześnie, że działania strategiczne Grupy PGE w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w najbliższych latach koncentrować się będą na realizacji własnych projektów inwestycyjnych i programów strategicznych.

Blok - według zapewnień byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego - ma być ostatnim wybudowanym blokiem węglowym w Polsce.



Budowa węglowej Ostrołęki C już trwa. Brakujące obecnie odpowiedzi na pytania związane z projektem powinny przynieść następne tygodnie.



Czytaj: Ostrołęka nie pęka. Gaz zamiast węgla jest możliwy



Za przeformatowaniem projektu Ostrołęka C z węglowego na gazowy, o czym dyskutuje się na rynku, przemawia kilka argumentów. Koszty budowy elektrowni gazowych są mniejsze niż węglowych, stawia się je dość szybko, a zwiększeniu konkurencyjności źródeł gazowych wobec węglowych sprzyja unijna polityka klimatyczna.