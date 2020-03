Jacek Sasin: zakończenie prac nad nową strategią PGE w ciągu kilku miesięcy

Zakończenie prac nad nową strategią PGE nastąpi w ciągu kilku miesięcy, uwzględni ona wyzwania związane ze zjawiskami spowolnienia gospodarczego w związku z walką z pandemią - poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- Aktualnie dokonywany jest audyt projektów, a prace nad nową strategią Grupy są konsekwentnie realizowane i powinny ulec ukończeniu w perspektywie kilku miesięcy, przy czym uwzględnić należy również wyzwania związane z potencjalnymi zjawiskami spowolnienia gospodarczego wobec walki z pandemią - napisał w odpowiedzi na interpelacje poselską Jacek Sasin.



Sasin napisał, że w przygotowaniu nowej strategii spółka kieruje się długofalowym budowaniem wartości największej grupy energetycznej w Polsce poprzez aktywną dywersyfikację portfela wytwórczego i optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów konwencjonalnych.



- Równocześnie strategia PGE musi mieć na względzie konieczność zagwarantowania stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Funkcjonowanie aktywów konwencjonalnych jest niezbędne dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii dla polskich konsumentów. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu rynku mocy, umożliwiającego stabilną i stopniową transformację polskiej energetyki ku rozwiązaniom zero- i niskoemisyjnym - napisał Jacek Sasin.



Potrzebę zmian dostrzega także nowy prezes PGE Wojciech Dąbrowski, kierujący grupą od lutego 2020 r.



- PGE Polska Grupa Energetyczna potrzebuje silnego impulsu zarządczego, aby realizować wyzwania jakie ma przed sobą. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to cel, który stawiam przed sobą – mówił Wojciech Dąbrowski po objęciu fotela prezesa PGE.



Podkreśla, że PGE jest częścią ekosystemu społecznego i gospodarczego i nie może funkcjonować w oderwaniu od niego.



- Przy czym transformacja energetyczna musi być przeprowadzona w sposób niezagrażający polskiej gospodarce, a Grupa Kapitałowa PGE z racji swojej siły ma wyznaczać trendy w sektorze. Będziemy chcieli wykorzystać mechanizmy finansowe służące celowi neutralności klimatycznej w oparciu o racjonalny harmonogram. Za kluczowy element powodzenia w realizacji celów uznaję nastawienie pracowników spółki i ich zorientowanie na współpracę. Transformacja w kierunku OZE musi być i będzie realizowana ze stroną społeczną – dodaje Wojciech Dąbrowski.