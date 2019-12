Jacek Sasin zapewnia o kontynuacji inwestycji w Ostrołęce

Inwestycja związana z budową nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka C jest kontynuowana – powiedział w środę wicepremier Jacek Sasin.

Odniósł się w ten sposób do informacji portalu BiznesAlert.pl jakoby zapadła polityczna decyzja o tym, że nie będzie budowy nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka C.

"To jest kompletna bzdura, chcę to absolutnie zdementować. Nie ma takiej decyzji. Ta inwestycja jest kontynuowana zgodnie z harmonogramem" - powiedział Sasin.

"Nic tu się nie zmieniało. Ta inwestycja jest w dalszym ciągu aktualna" - dodał.

Ostrołęka C to 1000 MW blok na węgiel kamienny, którego budowa ma kosztować ok. 6 mld zł brutto. Inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, w której po połowie udziałów mają Energa i Enea. Nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji w 2023 roku.



Realizacja inwestycji elektrowni Ostrołęka C przebiega zgodnie z harmonogramem - poinformowało w środę biuro prasowe spółki Energa w związku z pojawiającymi się spekulacjami medialnymi.



Czytaj: Budowa Ostrołęki C przebiega zgodnie z planem



Wcześniej o odstąpieniu od rozmów ws. zaangażowania w inwestycję poinformowała spółka PGE.



"Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna SA informuje, że 19 listopada 2019 r. odstąpiono od rozmów mogących skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce" - informowała spółka w komunikacie.



Blok - według zapewnień byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego - ma być ostatnim wybudowanym blokiem węglowym w Polsce.



Inwestorem bloku jest Elektrownia Ostrołęka. Po połowie udziałów w spółce mają Enea i Energa. W połowie października ub.r. na placu budowy elektrowni rozpoczęły się prace przygotowawcze. Pod koniec grudnia ub.r. spółki Enea i Energa informowały, że zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał polecenie rozpoczęcia prac (NTP) związanych z budową nowego bloku energetycznego



Wartość inwestycji szacowana jest na około 6 mld zł brutto. Zgodnie z harmonogramem przekazanie bloku nastąpi w ciągu 56 miesięcy od momentu wydania polecenia rozpoczęcia prac.