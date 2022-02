Jacek Sasin zapowiada szybkie decyzje dot. budowy elektrowni jądrowej

Jesteśmy na dobrej drodze, żeby wkrótce zapadły ostateczne decyzje dotyczące wyboru amerykańskiego partnera do budowy elektrowni jądrowej oraz modelu jej finansowania - powiedział we wtorek wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że rozważane jest współfinansowanie transformacji energetycznej w Polsce przez MFW.

Jacek Sasin wskazał, że rozpoczął się właśnie bardzo intensywny marsz, by energetyka jądrowa stała się w Polsce faktem.

To jest przełom, bo to konkretna umowa na konkretne reaktory, podpisana z konkretną firmą, na technologię znaną i certyfikowaną - powiedział, komentując umowę między KGHM a spółką NuScale.

We wtorek wicepremier w Nowym Jorku spotkał się z zarządem Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, natomiast w poniedziałek rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z amerykańską minister energii Jennifer Granholm oraz szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristaliną Georgiewą.

Podczas wywiadu w TVP Info Sasin wskazał, że rozpoczął się właśnie bardzo intensywny marsz, by energetyka jądrowa stała się w Polsce faktem. "To jest przełom, bo to konkretna umowa na konkretne reaktory, podpisana z konkretną firmą, na technologię znaną i certyfikowaną" - powiedział, komentując podpisaną w poniedziałek umowę między KGHM a spółką NuScale w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem sześciu reaktorów modułowych SMR w Polsce. Pierwszy z nich - jak dodał - ma powstać do roku 2029. Przypomniał też, że umowę na budowę małego reaktora podpisał z amerykańską firmą General Electric Hitachi również PKN Orlen.

Sasin poinformował, że podczas wizyty w USA rozmawiał o budowie w Polsce przez amerykańskie firmy dużej elektrowni jądrowej, która będzie działała nie tylko na rzecz przemysłu, ale która - jak mówił - będzie również dostarczała do gospodarstw domowych tańszą energię.

"Jesteśmy na dobrej drodze, żeby wkrótce zapadły ostateczne decyzje dotyczące wyboru amerykańskiego partnera do budowy elektrowni jądrowej oraz modelu jej finansowania" - mówił. Dodał też, że - zgodnie z założeniami - będzie to wspólna inwestycja polsko-amerykańska, w którą będzie zaangażowany kapitał amerykański z gwarancjami amerykańskiego rządu. Powiedział, że w tracie rozmów "padły konkretne sumy i konkretne podmioty". Dodał, że harmonogram budowy przewiduje, że elektrownia zacznie działać w 2034 r.

Zdaniem wicepremiera trudno sobie wyobrazić transformację energetyczną, przed którą stoi Polska, bez atomu.

"Potrzebujemy ogromnych pieniędzy na inwestycje w energetykę. Nasi eksperci oceniają, że to będzie aż ok. 200 mld euro. To, co oferuje nam Komisja Europejska w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to zaledwie ok. 6 mld euro, więc luka jest ogromna. Same spółki energetyczne tego ciężaru nie udźwigną. Zachęcałem władze MFW, by pomyśleć o stworzeniu specjalnego funduszu, który wspierałby takie kraje, przed którymi w największym stopniu stoi wyzwanie transformacji energetycznej" - powiedział wicepremier.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.