Jacek Sasin zapowiada wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych. Ich akcje mocno rosną

Ministerstwo Aktywów Państwowych ocenia pozytywnie pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych - powiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. W ślad za jego deklaracjami do silnych wzrostów powróciły akcje grup energetycznych.

- Pracujemy nad takim projektem - on daje szansę z jednej strony na utrzymanie aktywów węglowych korzystając z takich źródeł finansowania jak rynek mocy, a z drugiej strony da wielkie szanse rozwojowe tej części energetyki, która sięga po nowe źródła energii - powiedział Jacek Sasin, cytowany przez PAP.



Sasin przyznał, że to nie będzie proces łatwy i będzie wymagał zmian organizacyjnych.



- Jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji, co na pewno będzie trwać wiele miesięcy, a nie tygodni. Ważne, by podjąć decyzję startową - dodał Jacek Sasin.



W wydzieleniu aktywów węglowych ze spółek energetycznych mówi się coraz częściej. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski na konferencji wynikowej PGE za pierwszy kwartał 2020 r., która odbyła się 27 maja, powiedział, że pomysł wydzielenia aktywów węglowych od oddzielnej spółki musi uzyskać akceptację administracji rządowej. Jak podkreślił, posiadanie źródeł węglowych utrudnia grupom energetycznym dostęp do finansowania inwestycji.



- Portfel węglowy PGE mógłby zostać przeniesiony do spółki, np. w pełni kontrolowanej przez państwo, tak aby grupom energetycznym ułatwić pozyskiwanie finansowania - powiedział wtedy Wojciech Dąbrowski.



W podobnej sytuacji do PGE są Tauron i Enea, dysponujące dużymi aktywami węglowymi. Nieco inaczej jest w przypadku grupy Energa, która ma stosunkowo niewiele źródeł wytwarzania na węglu.



W ślad za deklaracją Jacka Sasina do dużych wzrostów cen akcji powróciły grupy energetyczne. Około godziny 13.40 akcje Taurona drożały o 13 proc. a akcje PGE o 11 proc. Walory Enei drożały o 7,4 proc. a grupy Energa o 2,1 proc. WIG-Energia zyskuje blisko 8 proc. i bije na głowę pozostałe indeksy sektorowe.



Czytaj także: PGE uruchomi dwie farmy wiatrowe