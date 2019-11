Jacek Sasin: zrobię wszystko, by indywidualni odbiorcy nie płacili więcej za prąd

Będę przekonywał prezesów spółek energetycznych, by szukali oszczędności i sposobu na to, by nie obciążać obywateli podwyżkami cen energii. Zrobię wszystko, by indywidualni odbiorcy nie płacili więcej za prąd - poinformował wicepremier, minister ds. nadzoru właścicielskiego Jacek Sasin.