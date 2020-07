Jacht za 37 mln zł zachwiał wyceną polskiej firmy. Zarząd sążniście się tłumaczy

Spółka ZPUE poinformowała w piątek, 17 lipca, że wzięła w leasing jacht Princess 30M 028 za 37 mln zł. Sprawa wzbudziła wielkie emocje wśród inwestorów. W poniedziałek kurs akcji spółki spadł o 8,9 proc. Teraz firma zajmująca się produkcją urządzeń dla elektroenergetyki tłumaczy, że jacht będzie używany to celów biznesowych i marketingowych.

Jach można wynająć

- Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń ZPUE, zadowalające efekty przynosi strategia organizacji spotkań z zagranicznymi kontrahentami w miejscach nietypowych i zapadających w pamięć, które sprzyjają budowaniu zaufania, wizerunku spółki oraz atmosfery do prowadzenia negocjacji, a odważne i oryginalne podejście wielokrotnie pomagało zbudować trwałe więzi biznesowe w branży opartej na relacjach B2B - wyjaśnia ZPUE.- Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zarząd spółki zdecydował o wyleasingowaniu jachtu, który nie tylko udało się okazyjnie kupić ale i specjalnie dostosować do pełnienia zarówno funkcji mobilnego biura, z dostępem do najnowocześniejszych narzędzi biurowo - informatycznych, jak i miejsca zakwaterowania pracowników firmy wyjeżdżających na spotkania handlowe, negocjacje umów, targi, konferencje, szkolenia, czy stacjonarne eventy dla większych grup kontrahentów, powiązane z możliwością zwiedzania okolicy jachtem - wyjaśnia ZPUE.Jak dodano, dbając o jak najefektywniejsze wykorzystanie jachtu, spółka założyła także możliwość odpłatnego udostępniania go w okresach "niehandlowych".W umowie zapewniono także możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na wypadek osiągnięcia powyższych celów przed upływem sześcioletniego okresu leasingu.Ponadto, biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak i fakt, że szacowana wartość rynkowa jachtu, który spółka będzie mogła sprzedać po okresie leasingu, bliska będzie 60 proc. jego wartości początkowej, zarząd spółki uważa, że opisana strategia ekspansji na rynkach Europy Zachodniej i wschodniej jest najbardziej efektywnym i dobrze rokującym rozwiązaniem.Większościowym akcjonariuszem ZPUE (posiadającym 50,03 proc. akcji dających 61,13 proc. głosów na WZA) jest Koronea Investment - podmiot zależny od Koronea sp. z o.o., którą z kolei kontroluje Bogusław Wypychewicz.Bogusław Wypychewicz jest także prezesem ZPUE.Grupa kapitałowa ZPUE skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. Kluczowym asortymentem grupy pozostają rozdzielnice średniego i niskiego napięcia (element stacji transformatorowych). ZPUE to jedyny polski producent rozdzielnic i rozłączników średniego napięcia w izolacji SF6. Siedziba spółki znajduje się we Włoszczowej.Pierwszy kwartał 2020 r. dla ZPUE był dość udany. Grupa miała przychody na poziomie 168,8 mln zł (rok wcześniej było to 137,5 mln zł), a zysk netto wyniósł 13,3 mln zł (wobec 3,3 mln zł rok wcześniej).