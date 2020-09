Jadwiga Emilewicz szefową struktur Porozumienia w Poznaniu

Wicepremier Jadwiga Emilewicz została wybrana w niedzielę w Poznaniu na szefową lokalnych struktur Porozumienia. W ubiegłym roku obecna minister rozwoju została wybrana na posła z listy PiS w okręgu poznańskim.

Do 15 września w całym kraju odbywają się zjazdy okręgowe Porozumienia, w ich trakcie wybierane są władze lokalnych struktur.

"Plany na nasze najbliższe lata to przede wszystkim budowa odporności gospodarki. Ja buduję ją z perspektywy ministra odpowiedzialnego za gospodarkę, ministra rozwoju, ale to także ogromne wyzwanie w Poznaniu, w powiecie poznańskim" - powiedziała w niedzielę w Poznaniu Emilewicz.

"Wiemy, że dzisiaj utrzymanie działalności gospodarczych, utrzymanie miejsc pracy jest naszym największym wyzwaniem. To także transformacja energetyczna, której pierwsze kroki zaczęliśmy już w minionym roku, to program budowy fotowoltaiki na spółdzielniach mieszkaniowych, ale także program +Mój prąd+, adresowany do odbiorców indywidualnych" - dodała.

Jak wskazała, nie mniej istotnym zadaniem jest budowa "mocnej tożsamości naszego ugrupowania".

"Wyznaczyliśmy sobie także jasne cele polityczne: mamy trzyletni okres bez wyborów, to okres, w którym będziemy się mierzyć ze skutkami pandemii, ze skutkami kryzysu gospodarczego, ale to także czas na przygotowanie się do powolnego odbijania Poznania i powiatu poznańskiego" - podkreśliła.

Według Emilewicz za trzy lata w wyborach samorządowych do władz miasta Poznania i we wszystkich gminach powiatu poznańskiego Porozumienie powinno mieć swoich kandydatów, którzy trafią do ciał przedstawicielskich.

"To jest nasze ogromne wyzwanie: chcemy rozbudowywać struktury, chcemy, aby koła Porozumienia pojawiły się we wszystkich gminach powiatu i we wszystkich okręgach wyborczych wyborów miejskich w Poznaniu" - powiedziała Jadwiga Emilewicz.

W rozmowie z PAP wicepremier podkreśliła, że odkąd została wybrana głosami poznaniaków i mieszkańców powiatu na posła, udowodniła, że jest w stanie godzić swoją aktywność zawodową w ministerstwie z aktywnością w regionie. Teraz będzie to robić także jako szefowa lokalnych struktur Porozumienia.

"W naszym przypadku wydaje się, że osoba rozpoznawalna ogólnopolsko, osoba, która ma wpływ także na pewne polityki publiczne, które poprawiają jakość życia w Poznaniu (na czele struktur - PAP) ma znaczenie w zakresie przyciągania nowych ludzi do naszego środowiska. Myślę, że przy takiej konstrukcji zarządu będę w stanie być mocno obecna, tak jak byłam dotychczas. Moi koledzy, współpracownicy w zarządzie, będą realizować cele, jakie sobie postawiliśmy: rozbudowa struktur i przygotowanie kandydatów do wyborów samorządowych" - powiedziała.

Porozumienie ma w swoich szeregach 18 posłów i 2 senatorów, ma reprezentantów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Szefem partii jest b. wicepremier i b. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.