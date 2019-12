Jadwiga Wiśniewska: klimat nie potrzebuje stanu wyjątkowego, ale rozsądku

– Klimat nie potrzebuje stanu wyjątkowego. Klimat potrzebuje zdrowego rozsądku i konkretnych działań, zrównoważonych środowiskowo, społecznie i ekonomicznie – uważa Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej, a także rezolucję w sprawie Konferencji Klimatycznej ONZ COP25 w Madrycie.

Współautorką drugiej rezolucji była Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jednak wraz z grupą Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) wycofała swoje poparcie dla rezolucji.

- Ze względu na przyjęte w niej cele m.in. dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do roku 2050 oraz wzrostu celu redukcji emisji na rok 2030 do 55 proc., byłam zmuszona wycofać zarówno swoje poparcie, jak i poparcie grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) – wyjaśnia Jadwiga Wiśniewska.

Jadwiga Wiśniewska wyjaśnia, że EKR nie zgadza się z osiągnięciem neutralności klimatycznej już w 2050 r., ponieważ taki cel zgodnie z Porozumieniem Paryskim mamy osiągnąć w drugiej połowie tego wieku. Decyzja o zmianie daty osiągnięcia celu, ze względu na dalekosiężne skutki ekonomiczne i społeczne, powinna zapaść na poziomie Rady. Do tej pory Radzie nie udało się osiągnąć zgody w tym temacie. Zdaniem europosłanki zgody być nie może, bo wiadomo, że to będzie dużo kosztować, szczególnie Polskę.



- Choć słyszymy o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma nam pomóc, nie znamy żadnych szczegółów: ani ile będzie warty, ani skąd będą pochodzić środki, ani jakie będą zasady dystrybucji. Bez tego nie możemy się zgodzić na podjęcie tak radykalnych zobowiązań. Moja poprawka, która zmierzała do wskazania na potrzebę zapewnienia dużych środków finansowych też niestety została odrzucona, choć nieznaczną liczbą głosów – zwraca uwagę Jadwiga Wiśniewska.

Europosłanka nie może zgodzić się również z propozycjami, które idą w duchu ostatniej decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, aby ograniczyć finansowanie inwestycji gazowych. Nie dość, że Parlament Europejski stawia na dekarbonizację, to teraz zapala czerwone światło dla gazu. W opinii Wiśniewskiej gaz jest niezbędnym paliwem jeżeli mamy zmniejszać ilość węgla w naszym miksie energetycznym. Na szczęście udało się uratować rolę energii nuklearnej.



- Nie mogliśmy się zgodzić również na propozycje, które znalazły się w rezolucji o alarmującej sytuacji klimatycznej. Nie widzimy podstaw do ogłaszania stanu wyjątkowego. Jego ogłoszenie byłoby równoznaczne z przyznaniem, że obecne instrumenty unijne i globalne są niewystarczające, a tym samym byłaby to prosta doga do kolejnego zwiększania redukcji emisji – podkreśla Jadwiga Wiśniewska i dodaje, że Unia akurat robi już bardzo dużo dla klimatu i powinna być odpowiedzialnym liderem globalnej polityki klimatycznej, uwzględniającym w swoich działaniach realia gospodarcze, różnice w poziomie rozwoju gospodarczego państw członkowskich, a tym samym różnice w poziomie majętności społeczeństw.