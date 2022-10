Jak być eko i nie dopłacać? Nowe musi być tańsze

Jeżeli nowe, zeroemisyjne technologie mają być stosowane, muszą być tańsze niż tradycyjne rozwiązania. Polska nauka próbuje myśleć jak biznes.

Poprawia się współpraca polskiej nauki z przemysłem, ale w tej kwestii wciąż jest wiele do zrobienia. To jedna z konkluzji debaty "Technologie dla klimatu", kara odbyła się w trakcie konferencji PRECOP27 w Katowicach.

Polscy naukowcy prowadzą badania mi.n. w zakresie ochrony klimatu, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, energetyki, elektromobilności i innych technologii, jakie mogą być wykorzystane w Zielonym Ładzie.

- Ochrona klimatu i ochrona środowiska obok spersonalizowanej medycyny i sztucznej inteligencji jest jednym z głównych obszarów badawczych. Uwaga badaczy i naukowców skupia się na tym, aby znaleźć rozwiązania, które będą tanie i będzie można je powszechnie wprowadzić dla przeciętnego użytkownika - powiedziała Joanna Ferdyn-Grygierek, dyrektor Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

6 głównych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej

Jak zapewnia Ferdyn-Grygierek, Polska w nauce nie goni świata, bo nie musi. Polscy naukowcy prowadzą szerokie badania naukowe w zakresie ochrony klimatu, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, energetyki, elektromobilności i innych technologii, które są niezmiernie ważne dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

- Politechnika Śląska wyznaczyła sobie 6 głównych obszarów badawczych i każdy z nich w jakiś sposób dotyka technologii dla klimatu. Największy dotyczy ochrony klimatu, ochrony środowiska i nowoczesnej energetyki. Już wiemy, jak wytworzyć tanią energię ze źródeł odnawialnych, teraz głównym tematem jest to, jak tanio zmagazynować tę energię - poinformowała Joanna Ferdyn-Grygierek.

Przypomniała, że energia w źródłach odnawialnych nie zawsze jest produkowana akurat wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowanie. Stąd kluczowa dla gospodarki potrzeba jej zmagazynowania – najlepiej przy minimalnych kosztach.

Kolejne zagadnienia badawcze, które są na topie, to zarządzanie energią oraz poprawa efektywności energetycznej urządzeń i układów oraz budynków. Inny duży obszar to także gospodarka obiegu zamkniętego.

- Politechnika Śląska otwarte ma 63 projekty badawcze, które są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i wiele z tych projektów dotyczy technologii dla klimatu, jak np. projekt algorytmu optymalizującego modele turbin wiatrowych, którego celem jest zwiększenie sprawności turbin. Inne projekty dotyczą utylizacji odpadów komunalnych, w tym plastikowych i pocovidowych - dodała Joanna Ferdyn-Grygierek.

Jak zapewnia, wiele projektów badawczych Politechniki Śląskiej prowadzonych jest we współpracy z przemysłem.

Zarządzać energią trzeba chcieć, sama technologia nie wystarczy

- Świadomość odbiorców energii dotycząca zarządzania energią rośnie, ale nie jest powszechna. Do klienta najlepiej przemawiają liczby, ale te liczby są zawsze martwe, jeżeli nie będzie inteligentnego zarządzania energią. Samo to, że ktoś kupi rozwiązanie pozwalające mu zarządzać energią, ale go nie wykorzysta i nie zoptymalizuje swojego użycia, niewiele zmieni - powiedział Maciej Gracz, członek zarządu Faradise Energy, Grupa Compremum.

Zwrócił uwagę, że dyskusje toczą się wokół produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz magazynów energii, ale nie zwraca się uwagi na energię cieplną.

- Jeżeli zdamy sobie sprawę, ile energii elektrycznej jest wytwarzane po to, aby zaspokoić potrzebę ciepła, albo ile jest ciepła odpadowego, które jest zupełnie niewykorzystane, to dostrzeżemy, że właśnie w tym obszarze powinniśmy stosować nowe technologie - podkreśla Maciej Gracz.

Jego zdaniem w sektorze ciepłowniczym można stosować takie technologie, jak materiały zmiennofazowe.

Polski przemysł inwestuje w robotyzację i cyfryzację. Za mało...

Polskie przedsiębiorstwa wdrażają nowoczesne i zielone technologie, ale nie wszędzie jest tak samo.

- Podmioty duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników, radzą sobie dużo lepiej, zdążyły wdrożyć więcej technologii, a automatyzacja i robotyzacja postępuje w nich dużo szybciej. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy mikro odstają, co wpływa całościowo na obraz Polski - powiedział Marcin Terebelski, dyrektor ds. wsparcia analiz produktowo-finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W Polsce mamy 52 roboty na 10 tys. pracowników, co jest wartością dużo niższą średnia europejska, nie dorównujemy także naszym południowym sąsiadom. Od Europy odstajemy także w poziomie cyfryzacji. Z badań Komisji Europejskiej wynika, że pod tym względem jesteśmy czwarci od końca w Unii - mamy więc tutaj wiele do zrobienia, ale też wiele się dzieje.

- Jest dużo inicjatyw, które kształcą przedsiębiorców i pokazują, że warto wdrażać najnowsze technologie, ponieważ jeżeli teraz nie zostanie to zrobione, to w perspektywie czasu konkurencyjność firm będzie ograniczona - wskazywał Marcin Terebelski.

Przyznaje, że dużym firmom łatwiej to robić, np. ze względu na dostępność finansowania, zasoby ludzkie oraz możliwość badań i rozwoju. Tam zrozumienie jest wyższe i do tego jest kadra, która może się zająć wdrożeniem rozwiązań Przemysłu 4.0 czy nowych technologii.

W przedsiębiorstwach mniejszych jest problem ze zrozumieniem tego, że robotyzacja i automatyzacja mogą przynieść duże korzyści.

- Tam, gdzie rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 zostały wdrożone, to przyniosło obiecujące rezultaty i przedsiębiorcy widzą korzyści, np. w postaci wzrostu produktywności - przekonywał Marcin Terebelski.

Nie wszędzie są technologie zeroemisyjne. Branże czekają w kolejce

- Obecnie cała redukcja emisji opiera się na elektroenergetyce, ciepłownictwie i efektywności energetycznej w budynkach. Dyskusje już wybiegają w przyszłość i myślimy o tym, co będzie za 10 lat, kiedy już elektroenergetyka w UE będzie całkowicie - albo w dużej części - zdekarbonizowana. Wtedy będziemy musieli zająć się sektorami, które są trudno dekarbonizowalne - zapowiada Krzysztof Kobyłka, kierownik Programu Energia i Klimat w Fundacji WISE Europa.

Takim sektorem, który czeka w kolejce, jest transport. Zmiana w tej branży będzie bardzo kapitałochłonna, trzeba będzie bowiem wymienić prawie całą flotę i zbudować infrastrukturę dla samochodów o napędach alternatywnych (elektrycznym czy wodorowym).

Innym sektorem czekającym na transformację jest przemysł ciężki, wciąż mocno osadzony w tradycyjnych technologiach, które nie uwzględniają śladu węglowego finalnego produktu i wykorzystują paliwa kopalne.

- Istnieje sporo technologii zeroemisyjnych dla przemysłu, ale one wszystkie są na początkowym etapie rozwoju. Te nowe technologie zeroemisyjne rozwijają się w takich przemysłach, jak branża cementowa, hutnictwo, produkcja szkła czy sektor nawozowy - dodał Krzysztof Kobyłka.

Zwrócił uwagę, że jest także problem emisji procesowych. Emisje CO2 w sektorze cementowym nie powstają głównie ze spalania paliw kopalnych, lecz w procesie produkcji klinkieru. Obecnie jedyną alternatywą dekarbonizacyjną dla tego procesu jest technologia CCS (czyli wychwytywanie i składowanie CO2) lub CCU (czyli wychwytywanie CO2 i jego wykorzystywanie).

Rynek nie przeprowadzi sam transformacji. Potrzebny kompas i sternik

- Mamy do czynienia z gigantycznym procesem, a jesteśmy dopiero na jego początku. Zielona transformacja polega na tym, że musimy dostarczyć ludziom wszystkie podstawowe potrzeby w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Ta zmiana dotyka m.in. energetyki, budownictwa i rolnictwa. Z jednej strony jest ona olbrzymim wyzwaniem, ale z drugiej strony jest wielką szansą - ocenił Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Przekonywał, że organizacje takie jak NCBiR, są szczególnie ważne w tym procesie, ponieważ taką zmianą trzeba zarządzać.

- To jest tak duża transformacja, że rynek nie zrobi tego dobrze sam. Trzeba wiedzieć, co jest polską specjalizacją, a co nią nie jest - pokreślił Wojciech Racięcki.

Zachodząca transformacja jest olbrzymią szansą dla polskich firm, ale ważne jest, żeby nowe, zeroemisyjne technologie były tańsze niż tradycyjne rozwiązania. Niezależnie od barier kosztowych wiele dostępnych technologii - jak np. biogazownie - nie rozwija się w Polsce z powodów barier legislacyjnych, technologicznych i społecznych.

Patent na patent. Współpracę nauki z biznesem trzeba poprawić

- Jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy nauką a przemysłem w Polsce, to w tej kwestii zrobiliśmy już dużo, ale wciąż zostaje wiele do zrobienia - przyznał Krzysztof Fic z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii.

Poinformował, że częstym problemem jest to, że próbujemy wdrażać technologie, co do których "czystość patentowa" jest kwestią niejasną.

- To nie jest tak, że nie potrafimy czegoś zrobić, ale pojawiają się przeszkody natury formalnej, które nie pozwalają nam na efektywne wdrożenie, ponieważ często jest tak, że w wielu miejscach na świecie jednocześnie pewne koncepcje się rozwija - wyjaśnił Krzysztof Fic.

Pojawiają się też nie do końca trafione pomysły, jak np. rozwój w Europie technologii ogniw litowo-jonowych.

- W Europie nie pozyskujemy litu, a próbujemy przerzucić się na magazynowanie energii przy wykorzystaniu baterii litowo-jonowych. To nie jest dobra droga, ponieważ mamy cały szereg innych rozwiązań. Nauka w Polsce i w Europie także od tego odchodzi, proponując szereg sensownych rozwiązań, może nie tak znanych, ale te rozwiązania mają szansę, aby zaistnieć - przekonywał Fic.

Jego zdaniem nie ma uniwersalnych rozwiązań; nie ma np. jednej technologii magazynowania energii, która byłaby w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom. Nie może być tak, że ta sama technologia będzie magazynować energię w samochodzie elektrycznym, domu i przy farmie fotowoltaicznej.