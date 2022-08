Jak Europa może chronić ludzi przed gwałtownym wzrostem cen energii

Decydenci polityczni w Europie powinni zdecydowanie odejść od szeroko zakrojonych środków chroniących konsumentów przed rosnącymi cenami paliw, na rzecz ukierunkowanej polityki pomocowej, w tym wsparcia dochodu osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji - twierdzą eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego i twórcy bloga: How Europe Can Protect the Poor from Surging Energy Prices.

Rządy nie mogą zapobiec utracie realnego dochodu narodowego, wynikającego z szoku na światowych rynkach paliw. Od początku ub. roku ceny ropy podwoiły się, ceny węgla wzrosły prawie czterokrotnie, a ceny gazu ziemnego w Europie - o prawie siedem razy. Ponieważ ceny energii prawdopodobnie przez pewien czas pozostaną powyżej poziomów sprzed kryzysu, Europa musi dostosować się do wyższych rachunków za import paliw kopalnych - sugerują eksperci.

Według nich, rządu krajów europejskich powinny umożliwić pełne przeniesienie wzrostu kosztów paliwa na użytkowników końcowych, bowiem to zachęci do oszczędzania energii i rezygnacji z paliw kopalnych. Natomiast polityka powinna przejść od szeroko zakrojonego wsparcia, takiego jak kontrola cen, do ukierunkowanych ulg - takich jak transfery do gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Eksperci szacują, że przeciętne europejskie gospodarstwo domowe odnotuje w tym roku wzrost kosztów utrzymania o ok. 7 proc. w stosunku do prognoz z początku 2021 r. Ale to tylko średnia, bowiem w większości krajów europejskich wyższe ceny energii nakładają jeszcze większe obciążenie na gospodarstwa domowe o niskich dochodach, ponieważ wydają one większą część swojego budżetu na energię elektryczną i gaz.

Np. w Estonii i Wielkiej Brytanii koszty utrzymania najbiedniejszych 20 proc. gospodarstw domowych wzrosną w br. blisko dwukrotnie więcej niż w przypadku najbogatszych. Dlatego to do tej grupy powinna być kierowana główna pomoc rządów.

Eksperci MFW szacują, że pełne zrównoważenie wzrostu kosztów utrzymania dla dolnych 20 proc. gospodarstw domowych kosztowałoby rządy krajów europejskich średnio 0,4 proc. PKB przez cały 2022 r., a 0,9 proc. - aby w pełni zrekompensować dolne 40 proc. gospodarstw domowych.

Z analizy wynika, że wsparcie dla przedsiębiorstw, co stosują niektóre rządy, jest właściwe tylko wtedy, gdy krótkotrwały wzrost cen doprowadziłby do upadku rentownych firm.

