Jak polski biznes radzi sobie z szokiem energetycznym

70 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce obawia się szoku energetycznego.

ING opublikował raport dotyczący szoku energetycznego w 2022 roku z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw.

95 proc. firm przerzuca koszty związane ze wzrostem cen energii na klientów.

Przedsiębiorcy niechętnie podchodzą do OZE i większość z nich nie ma w planach rozwijania "zielonych rozwiązań" w swoich firmach.

300 małych i średnich firm w Polsce wzięło udział w badaniu ING na temat kryzysu energetycznego. Według wyników badań polski biznes nie jest bierny wobec skutków kryzysu energetycznego i wprowadza własne rozwiązania, które maja zminimalizować jego konsekwencje. Jednocześnie 70 proc. małych i średnich firm obawia się, czy będzie miało dostęp do energii.

Badania były prowadzone wśród średnich (od 50 do 250 pracowników) i małych (od 10 do 50 pracowników). Co piąta firma ma swój agregat. W kosztach firmy wydatki na energię wynoszą średnio od 10 do 30 proc.

Do tej pory firmy postrzegały tarcze antyinflacyjne jako pomoc państwa, która w niewielkim stopniu rekompensowała straty związane z kryzysem energetycznym - tak zadeklarowało 63 proc. respondentów w badaniu ING. Według ankietowanych tarcze antyinflacyjne powinny zostać utrzymane do końca przyszłego roku. Jednocześnie niewielkie jest oczekiwanie przedsiębiorców na pomoc ze środków unijnych w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu energetycznego. 44 proc. ankietowanych nie widzi możliwości pomocy ze strony UE.

Firmy przerzucają koszty energii na klientów