Jak sfinansować zieloną transformację w trudnych czasach?

Inflacja, rosnące stopy procentowe to wyzwania, które odbijają się również na inwestycjach w zieloną energetykę. - Wszyscy mają podobny ból głowy – mówi Patrycja Bednarek, menedżer finansowania strukturyzowanego DNB Bank. Nadal aktualne pozostają również wyzwania na tzw. etapie konstrukcyjnym, które wpływają m.in. na opóźnienia w harmonogramach. - Nie są to jednak wyzwania nie do przeskoczenia - dodaje menedżerka.

Zielona transformacja gospodarki nie powiedzie się bez zaangażowania instytucji finansowych, w tym banków.

Apetyt na finansowanie offshoru

DNB Bank ma doświadczenie w finansowaniu fotowoltaiki, energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu. Bank ma też na koncie pierwsze transakcje finasowania magazynów energii.

Patrycja Bednarek, menedżer finansowania strukturyzowanego DNB Bank, mówi, że w Polsce bank obecnie skupia się na finansowaniu inwestycji wiatrowych na lądzie, ale wkrótce mogą to być także inwestycje w morskie wiatraki na Bałtyku.

- Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy się skupiać w większości na finansowaniu offshore'u, bo te projekty już ruszają. Jest to również wyzwanie dla rynku finansowego –m.in. mówi Patrycja Bednarek w rozmowie z WNP.PL, która odbyła się podczas Konferencji PSEW2022.

Inflacja zdestabilizowała capeksy

Nie bez znaczenia dla realizacji projektów energetyki odnawialnej jest obecna sytuacja makroekonomiczna, która wpływa na ich finansowanie.

- Wszyscy mają podobny ból głowy. Są to wysokie i wciąż rosnące stopy procentowe. W przypadku finasowania projektów energetyki odnawialnej nie jest inaczej. Jako bank z miesiąca na miesiąc musimy przeliczać z inwestorami modele finansowe na nowo, bo koszt pieniądza rośnie i podraża koszty finasowania projektów – wyjaśnia Patrycja Bednarek.

Wskazuje, że osobnym wyzwaniem jest inflacja, która zdestabilizowała prognozy dotyczące capeksów. Nadal aktualne pozostają również wyzwania na tzw. etapie konstrukcyjnym. Wyzwania te wpływają m.in. na opóźnienia w harmonogramach.

Jednak zdaniem menedżerki DNB Bank, nie są to wyzwania nie do przeskoczenia.

- Warto powiedzieć, że to nie są wyzwania, których wcześniej na etapie konstrukcji projektów w ogóle nie było. Etap budowlany zawsze wiązał się z szeregiem ryzyk i wyzwań i my, jako instytucje finansujące, tak samo inwestorzy, zawsze z tego powodu wymagaliśmy sporządzania szeregu analiz, raportów due dilligence, zanim zaangażowaliśmy się w finansowanie. Dokładnie to samo robimy teraz – zaznacza Patrycja Bednarek.