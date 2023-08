Jak wytłumaczyć wyborcom, że za ciepło trzeba płacić więcej? Jest trudno

Ile będzie kosztowała nas ciepło w zimie i jak odbije się to na budżetach domowych milionów Polaków? Jak składać polityczne obietnice, by nie zaszkodzić firmom ciepłowniczym, które też posiada państwo?





To tylko część pytań, jakie padną podczas naszej debaty, której premiera już dziś o 20:00 w WNP.PL, Portalu Samorządowym oraz na naszym youtubowym "Kanale Gospodarczym".

Najważniejszym jednak pytaniem, jakie zadamy politykom, jest to, co należy zrobić, by problem drastycznych podwyżek za ciepło systemowe nie dotyczył naszych obywateli za kilka lat?

Zaproszenie do naszego wyborczego spotkania przyjęli politycy największych ugrupowań.

- Bartłomiej Gabryś - doktor ekonomii startujący z list Koalicji Obywatelskiej,

- Janusz Kowalski - wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Zjednoczona Prawica,

- Piotr Masłowski - wiceprezydent Rybnika, Polska 2050,

- posłanka Anita Sowińska z Lewicy,

- Krzysztof Szymański reprezentujący Konfederację.

W programie będziemy także rozmawiać o rządowych tarczach, które miały zahamować drastyczny wzrost opłat za ogrzewanie, a tymczasem mieszkańcy dostają zawiadomienia o ich wzroście.

Rząd jednak, obawiając się podwyżek, znalazł rozwiązanie. Mowa o rozporządzeniu "w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń za ciepło". Dokument został już opublikowany i niebawem wejdzie w życie. Zdaniem ekspertów Lewiatana, nowe rozporządzenie może jednak negatywnie odbić się na sytuacji firm ciepłowniczych.

Zapraszamy do śledzenia naszej debaty o kosztach ciepła dziś o 20:00.