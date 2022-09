Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie? Sprawdź możliwości

Wszystkich nas dotyka inflacja i kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie. Szczególnie dotkliwie odczujemy ich skutki jesienią i zimą, gdy zwyczajowo rosną rachunki za ogrzewanie. Sprawdź, co możesz zrobić, aby je zmniejszyć.

Każdy z nas, może ograniczyć wydatki na ogrzewanie, rozsądnie regulując temperaturę w mieszkaniu i przestrzegając zasad dotyczących wietrzenia.

Przede wszystkim, warto pamiętać o tym, że nie należy wietrzyć pomieszczeń zbyt długo przy uchylonych oknach. Możemy otworzyć jedno okno na 10 minut (wietrzenie na oścież), jednak szczególnie skuteczne jest wietrzenie przez otwarcie przynajmniej dwóch okien w pomieszczeniu (wietrzenie przez przeciąg). Dzięki temu w krótkim czasie pozbędziemy się wilgoci z pomieszczenia. Nasze mieszkania powinniśmy wietrzyć trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem. Regularna temperatura powinna wynosić od 19 do 20 stopni. Sprawdź tutaj, jakie jeszcze czynności sprawią, że zaoszczędzisz energię.

Przede wszystkim jednak warto zadbać o to, aby budynek, w którym mieszkamy, był efektywny energetycznie. Poprawa efektywności energetycznej budynków znacząco zmniejsza koszty energii i jest skutecznym sposobem na redukcję opłat związanych z utrzymaniem budynku.

Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, powinni sprawdzić możliwość skorzystania z premii udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premie pomagają inwestorom, takim jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także gminy, którzy realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. W zależności od rodzaju inwestycji i inwestora możliwe są trzy formy premii: premia termomodernizacyjna, premia remontowa oraz premia kompensacyjna.

Najpopularniejsza premia termomodernizacyjna pomaga w realizacji tych projektów, które między innymi zmniejszają zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Inwestor może sfinansować ocieplenie ścian, stropów czy fundamentów budynku, wymianę okien i drzwi. Premia obejmie również modernizację systemu ogrzewania, w tym jego zmianę na odnawialne źródła energii - mówi Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.

Aby otrzymać premię termomodernizacyjną, wcześniej trzeba uzyskać kredyt w banku komercyjnym lub spółdzielczym współpracującym z BGK. Kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W podstawowym wymiarze premia wynosi 16 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wzrasta do 21 proc., gdy projekt obejmuje również montaż mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii), np. fotowoltaiki. O premię mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, czy też budynków stanowiących własność JST służących do wykonywania przez nie zadań publicznych. Możliwość skorzystania z tej premii mają też właściciele lub zarządcy lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła.

O drugi rodzaj premii - premię remontową - można ubiegać się jedynie w przypadku budynku wielorodzinnego użytkowanego:

· przed 14 sierpnia 1961 r. lub

· co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię (dotyczy to budynków, które należą do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego).

Standardowo wysokość premii remontowej stanowi 15 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego. W pewnych sytuacjach może wynieść nawet 60 proc., m.in. kiedy inwestorem jest gmina lub spółka gminna remontująca budynek komunalny. Krąg uprawnionych do otrzymania premii remontowej jest taki sam, jak w przypadku premii termomodernizacyjnej.

Istnieje również możliwość ubiegania się o premię kompensacyjną, jednak, odmiennie niż w przypadku poprzednich premii, może ją otrzymać tylko osoba fizyczna. Musi być właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo jego części. Co istotne, osoba, która wnioskuje o premię kompensacyjną musi być właścicielem budynku lub jego części także 25 kwietnia 2005 roku lub otrzymać ten budynek lub tę część budynku w drodze spadku od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem premii, za pośrednictwem banku udzielającego kredytu składają odpowiedni wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Instytucją przyznającą premię jest BGK.

Premie termomodernizacyjne przynoszą wymierne oszczędności, które sięgają od kilkunastu do nawet 90 proc. rocznych kosztów energii. Ponad 7 tysięcy budynków zwiększyło swoją efektywność energetyczną w ostatnich latach. Tylko w 2022 roku kolejnych 300 inwestorów jest w trakcie prac termomodernizacyjnych.

Więcej informacji na temat możliwych do uzyskania premii, można znaleźć na stronie internetowej BGK.

Podstawą przyznawania wsparcia opisanego powyżej jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.)

Niniejsza ulotka jest materiałem wyłącznie do celów informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.