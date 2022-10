Jaka jest przyszłość największej elektrowni w kraju?

W 2036 r. Elektrownia Bełchatów, która produkuje ok. 20 proc. energii elektrycznej w Polsce, ma przestać działać. Lukę mogą zastąpić odnawialne źródła. Co z atomem?

To największy kompleks energetyczny w Polsce - moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi 5096,7 MW i zdarzają się momenty, że blisko 20 proc. energii produkowanej w Polsce pochodzi właśnie stąd.

W 2036 r. ma zostać wyłączony ostatni blok w Elektrowni Bełchatów. Stanie się tak z powodu wyczerpania węgla w obecnie eksploatowanych odkrywkach.

PGE planuje w okolicach Bełchatowa budowę farm wiatrowych o mocy ok. 100 MW i farm fotowoltaicznych o mocy ok. 600 MW. W planach jest także spalarnia odpadów komunalnych.

Już w 2036 r. - czyli za 14 lat - przestanie działać największa elektrownia w Polsce. I stanie się tak nie za sprawą polityki klimatycznej i wysokich cen CO2, lecz z powodu wyczerpania się eksploatowanych złóż węgla.

Przypomnijmy, że na początku czerwca 2021 r. marszałek województwa łódzkiego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego przedstawił daty wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów.

Zgodnie z harmonogramem odstawienia bloków w elektrowni Bełchatów będą wyglądać tak: 2030 r. – 1 blok, 2031 r. – kolejny, 2032 r. – 2 bloki, 2033 r. – dwa kolejne, 2034 r. – 3 bloki, 2035 r. – 2 bloki i 2036 r. – 1 blok.

Problemem przyszłości Bełchatowa zajęli się eksperci Bloomberg Philanthropies i BloombergNEF (BNEF) oraz Forum Energii, którzy wspólnie przygotowali raport "Energetyka w Bełchatowie po węglu brunatnym. Scenariusze bezpiecznej i efektywnej kosztowo transformacji". Zdaniem autorów raportu miejsce po węglu brunatnym mogą wypełnić odnawialne źródła energii, głównie fotowoltaika i lądowe farmy wiatrowe.

Fotowoltaikę najlepiej zainstalować na południowych stokach nieczynnej kopalni. Nawet do 5 GW

BloombergNEF szacuje, że na południowych, południowo-zachodnich i południowo-wschodnich zboczach nieczynnych kopalni węgla brunatnego można zainstalować co najmniej 1 GW fotowoltaiki.

Jak podano w raporcie, na obszarze o powierzchni 367 km kw. wokół kopalni i elektrowni Bełchatów, zdefiniowanych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji (TPST) jako obszar transformacji, można zainstalować do 5 GW energii słonecznej, jeśli przeznaczy się na ten cel 2,5 proc. gruntów.

Taki poziom wykorzystania terenu byłby możliwy w przypadku zainstalowania paneli na dachach oraz instalacjach przemysłowych. Bardziej konserwatywne wykorzystanie terenu na poziomie 1,7 proc. pozwoliłoby na zainstalowanie 3,6 GW energii słonecznej.

- PGE mogłaby znacznie przekroczyć swój obecny plan budowy 600 MW mocy solarnej w Bełchatowie - przekonują w raporcie.

Wieje prawie jak nad morzem. Bełchatów z wielkim potencjałem energetyki wiatrowej na lądzie

Inną możliwą do wykorzystania w Bełchatowie technologią jest energetyka wiatrowa na lądzie. Z raportu wynika, że warunki wietrzne w regionie bełchatowskim są ogólnie dobre i wynoszą w zależności od lokalizacji 5-8 m/s na wysokości 100 metrów. Jedynie rejony nadmorskie na północy Polski osiągają wyższe średnie prędkości wiatru.

Wiatr ma duże szanse na wyparcie węgla brunatnego, ponieważ jego współczynniki mocy są znacznie wyższe niż w przypadku energii słonecznej. Średnie roczne współczynniki mocy wiatru w Bełchatowie szacuje się na 27-35 proc., w zależności od lokalizacji i wysokości turbin.

Prędkości wiatru są zwykle wyższe w okresie zimowym, co zbiega się z wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w Polsce. Na przestrzeni lat 2016-2020 średni współczynnik mocy dla wiatru wynosił powyżej 50 proc. dla okresu od grudnia do lutego. Wysoki potencjał wytwarzania energii wiatrowej w tych zimowych miesiącach może stać się szczególnie ważny wraz ze wzrostem popularności pomp ciepła w Polsce.

W dokumencie przypomniano, że województwo łódzkie ma już ponad 350 MW mocy zainstalowanej w lądowych elektrowniach wiatrowych, a najbliższe Bełchatowowi farmy wiatrowe to Góra Kamieńsk o mocy 30 MW (farma należąca do PGE) i Ekopal Rząśnia o mocy 6 MW. Najwyższe turbiny w regionie, które generują najwięcej energii, mają ok. 200 m wysokości.

Trzeba uwolnić wiatr. Zasada 10H hamuje rozwój branży w całej Polsce

Jak podkreślono, główną przeszkodą dla rozwoju energetyki wiatrowej w Bełchatowie są nadal przepisy dotyczące pozwoleń i minimalnych odległości, a w szczególności zasada 10H. Wymaga ona, aby turbina nie znajdowała się bliżej domu niż w odległości równej dziesięciokrotności maksymalnej wysokości łopaty turbiny. Może to spowodować, że turbiny nie będą mogły być budowane w odległości mniejszej niż 2 km od najbliższych zabudowań.

- Na obszarze określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, obejmującym wszystkie gminy, na które zmniejszenie produkcji energii z węgla brunatnego w Bełchatowie będzie miało wyraźny wpływ, dostępne są grunty pod budowę 5-15 GW lądowej energetyki wiatrowej - czytamy w raporcie.

Jak podano, obszar ten obejmuje ok. 3 367 km kw. Jednak potencjał budowy elektrowni wiatrowych może zostać uwolniony dopiero po uwzględnieniu nowej zasady minimalnej odległości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich właściwych gmin, których na wyznaczonym obszarze jest łącznie 35.

Współpraca pomiędzy sąsiadującymi gminami w zakresie przyjęcia nowych zasad dotyczących minimalnej odległości w ich miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego będzie miała kluczowe znaczenie dla wykorzystania potencjału energii wiatrowej w regionie.

Technologie alternatywne, w tym gazowe. Łatwo nie będzie - przeszkodą ceny i infrastruktura

Z raportu wynika, że możliwe do zastosowania w Bełchatowie przed 2030 r. technologie generacji cieplnej ograniczają się przede wszystkim do gazu ziemnego, bioenergii i energii z odpadów.

W raporcie wspomniano także o możliwości budowy w Bełchatowie elektrowni gazowej. Jak podano, kluczowe korzyści z takiej inwestycji to sprawność i elastyczność wytwarzania energii elektrycznej w tej technologii. Rynek mocy zapewnia również wsparcie dla turbin gazowych, co oznacza, że mogą one być opłacalne nawet przy ograniczonej liczbie godzin pracy w roku.

Przyznano jednak, że kluczowe wyzwania związane z zastąpieniem węgla brunatnego w Bełchatowie przez gaz wynikają z braku infrastruktury gazowej na tym obszarze oraz niestabilnych cen gazu.

W raporcie wspomina się także o elektrowni szczytowo-pompowej oraz pływającej elektrowni fotowoltaicznej, która mogłaby powstać na sztucznym jeziorze powstałym w wyrobisku kopalni Bełchatów. To jednak bardzo odległa perspektywa.

Będzie można tu wytwarzać zielony wodór dzięki słońcu i wiatrowi: potencjał jest duży

Ostatnio często omawianą technologią, która ma być ważnym elementem transformacji energetycznej, jest wodór. Sporo miejsca wodorowi poświęcono także w raporcie Bloomberg Philanthropies i BloombergNEF (BNEF) oraz Forum Energii.

Zdaniem autorów publikacji zielony wodór może być produkowany w procesie elektrolizy wykorzystującym odnawialną energię elektryczną. Przyznano, że chociaż obecnie dostępnych jest kilka dojrzałych technologii elektrolizy, żadna z nich nie została skalowana w stopniu wystarczającym do uzyskania wymiernych korzyści z uwzględnieniem kosztów procesu i urządzeń. Zapotrzebowanie na zielony wodór jest dziś ograniczone, ale do 2030 r. ma się to radykalnie zmienić.

Lokalizacja produkcji wodoru na tzw. terenach poprzemysłowych, takich jak Bełchatów, może przynieść wiele korzyści. Duże przyłącze sieciowe Bełchatowa mogłoby zostać wykorzystane do zasilania elektrolizerów, które mogłyby być w całości lub częściowo zasilane przez 5 GW energii słonecznej i 5,7 GW energii wiatrowej.

Zielony wodór produkowany w okolicach Bełchatowa umożliwiłby również dodanie większej ilości lokalnych mocy energii odnawialnej. Elektrolizer o mocy 500 MW produkujący zeroemisyjny wodór, działający przy 70-proc. wykorzystaniu mocy, wymagałby do działania ok. 1,1 GW mocy lądowego wiatru i 770 MW mocy fotowoltaicznej.

W efekcie całkowita moc odnawialna zainstalowana w Bełchatowie wyniosłaby 6,8 GW energii wiatrowej i 5,8 GW energii fotowoltaicznej. BNEF szacuje, że dostępne tereny wokół Bełchatowa mogłyby pomieścić ok. 5-15 GW lądowej energii wiatrowej i ok. 5-6 GW energii słonecznej.

Wielkiej energetyki jądrowej nie ma w planach dla Bełchatowie: za duża niepewność, za wysokie koszty

Bełchatów przez wielu ekspertów jest wskazywany jako idealne miejsce do budowy elektrowni jądrowych - kilka dużych bloków jądrowych zastąpiłoby z powodzeniem bloki węglowe o łącznej mocy ponad 5 tys. MW. Autorzy z Bloomberg Philanthropies i BloombergNEF (BNEF) oraz Forum Energii nie przewidują jednak w swoich planach energetyki jądrowej w Bełchatowie.

Ze względu na niepewność co do kosztów i terminów budowy, finansowania oraz rozwoju technologii, BNEF nie uważa energii jądrowej za najlepszą technologię do zastąpienia węgla brunatnego w Bełchatowie. Przypomniano, że ostatnie europejskie projekty jądrowe na dużą skalę były mocno opóźnione i nie nadają się do lokalizowania wraz z energetyką wiatrową i słoneczną, zakładając, że źródła odnawialne zostaną zbudowane w regionie przed 2030 r.

Autorzy zaznaczają, że małe reaktory modułowe (SMR) mogłyby być tu bardziej odpowiednie, ale wykonalność SMR będzie zależała od tego, czy projekty realizowane obecnie w innych krajach okażą się udane.

Największa elektrownia w Polsce jest największym pracodawcą w regionie, dostarcza ciepło i parę.

Bełchatów to największy kompleks energetyczny w Polsce. Obecnie łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi 5096,7 MW i zdarzają się momenty, że blisko 20 proc. energii produkowanej w Polsce pochodzi właśnie z Bełchatowa.

Dodatkowo, Elektrownia Bełchatów jest także producentem ciepła w postaci gorącej wody, dostarczanej do okolicznych odbiorców - w tym blisko 60-tysięcznego Bełchatowa - oraz pary technologicznej, wykorzystywanej na potrzeby kilku zlokalizowanych w pobliżu firm przemysłowych.

W kopalni i elektrowni jest obecnie zatrudnionych ok. 7,7 tys. pracowników. Dodatkowo na rzecz kopalni i elektrowni Bełchatów pracuje 9 spółek zależnych lub nadzorowanych przez PGE GiEK, z ok. 7 tys. pracowników. Do tego dochodzi wiele spółek zewnętrznych, których przychody w dużej mierze pochodzą z prac na rzecz PGE GiEK.

PGE GiEK ma prognozy dotyczące liczby pracowników nabywających uprawnienia do emerytury. I tak z informacji przekazanych WNP.PL wynika, że w elektrowni Bełchatów do roku 2030 uprawnienia takie zyska ponad 1 tys. pracowników, a do roku 2035 - kolejny 1 tys. To oznacza, że uprawnienia emerytalne w elektrowni Bełchatów do 2035 nabędzie prawie 2 tys. pracowników (prognozy na początek czerwca 2021 r.).

W kopalni Bełchatów uprawnienia emerytalne do roku 2030 staną się udziałem prawie 2 tys. pracowników, a do 2035 r. - kolejnych 500 osób, co razem daje liczbę 2,5 tys. uprawnionych do emerytury w 2035 r.

Trzeba pamiętać, że - prognozując stan zatrudnienia w elektrowni i kopalni Bełchatów w 2035 r. - nie można po prostu odjąć od obecnej liczby pracowników osób, które uzyskają w tym czasie uprawnienia emerytalne. PGE GiEK zastrzega, iż zyskanie uprawnień nie jest jednoznaczne z przejściem na emeryturę - pracownik może przecież nadal pracować.

PGE planuje inwestycje w fotowoltaikę, farmy wiatrowe, a także w spalanie odpadów komunalnych

Na różnych szczeblach i w różnych miejscach trwają poszukiwania rozwiązania problemów związanych z przyszłością Bełchatowa: problemów dla polskiej energetyki oraz dla miasta Bełchatowa i regionu. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego stworzył nawet stanowisko pełnomocnika ds. transformacji regionu bełchatowskiego.

Nad transformacją Bełchatowa pracuje także grupa PGE. Grupa planuje uruchomienie w pobliżu nowych elektrowni wiatrowych, których moc może sięgnąć 100 MW - już teraz na górze Kamieńsk niedaleko Bełchatowa działa farma wiatrowa o mocy 31,2 MW. Góra Kamieńsk to byłe zwałowisko zewnętrzne kopalni Bełchatów.

Planowane są też projekty fotowoltaiczne. Na kilku kompleksach działek o łącznej powierzchni ponad 500 ha zostaną zbudowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy do 600 MW.

Jedna z farm słonecznych zostanie zlokalizowana w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Druga z planowanych farm ma powstać m.in. na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców, nazywanego potocznie „Bliźniaczą Górą Kamieńsk” lub „Górą Szczerców”.

Ponadto rozważana jest budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, która miałaby przetwarzać ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.