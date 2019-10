Jaka transformacja energetyki? Ewolucja tak, ale trzeba ją przyspieszyć

Skuteczne wdrażanie innowacji w energetyce wymaga przede wszystkim otwartości firm na zmiany. Łatwe to nie jest, bo ich wprowadzanie mogą hamować na przykład obawy pracowników przed skutkami transformacji. Apetyt na ryzyko musi być ze strony nie tylko zarządzających, ale też właścicieli. Tu chodzi nie tylko o energetykę, ale podkreślanie, że ma się ona zmieniać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, to nie za wielka zachęta do działania. Co zatem robić ? Ewolucja tak, ale trzeba ją przyspieszyć, bo świat nam odjedzie.

- Wiele rzeczy udało się zrobić, ale nie kryję, że to, co obserwuję cały czas, to jest obawa, czy te zmiany nie spowodują zakłócenia osobistego bezpieczeństwa. To jest kwestia bardzo istotna, jeśli chodzi o kreowanie kultury akceptacji ryzyka i otwartości na innowacje - ocenił Andrzej Ziółkowski.- Druga rzecz to apetyt na ryzyko. To trzeba zwiększać. Nie kryję jako przedstawiciel instytucji, która jest związana z sektorem finansów publicznych, że to duży problem, żeby przez sektor finansów publicznych to ryzyko zaakceptować. Niestety sektor finansów publicznych ma to ryzyko równe zeru. My się nie możemy pomylić, co, jeśli to zestawić z innowacyjnością, jest dość kłopotliwe do wypełnienia – stwierdził Andrzej Ziółkowski.Piotr Czak, prezes zarządu PGE Ventures, zaznacza, że na całym świecie sektor energetyki zmaga się z wyzwaniami, co wynika m.in. z tego, że to branża kapitałochłonna, w której procesy inwestycyjne są długotrwałe, a przy tym regulowana i mająca różne grupy klientów.- Każda rewolucja spowoduje rozchwianie systemu, więc mogę powiedzieć, że zmiany powinny przebiegać ewolucyjnie. Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Pewnie niektóre procesy można by przyspieszyć, natomiast powinno być to robione z głową ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju i ze względu na wysokość rachunków za energię elektryczną czy to dla gospodarstw domowych, czy biznesu - ocenił Piotr Czak.Na koniec 2018 roku PGE Ventures miała w portfelu inwestycje w 6 start-upów (PiMerge, Scanway, Abyss Glass, Lerta, Altlight i IC Solutions), w które łącznie zobowiązała się zaangażować około 12 mln zł.Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji na Polskę i Kraje Bałtyckie Fortum, wskazując pół żartem, pół serio, że podczas rewolucji czasami ścinane są głowy, opowiedział się generalnie za ewolucyjnym procesem zmian.- Z drugiej strony ewolucja trwa czasami miliony lat, więc myślę, że rozwiązanie jest gdzieś pomiędzy rewolucją i ewolucją, czyli szybka ewolucja z jasno określonym celem. Ale przy wprowadzaniu zmian musimy brać pod uwagę to, w którym miejscu jesteśmy. Kiedy otwieraliśmy elektrociepłownię w Częstochowie z założeniem miksu 70 proc. węgla i 30 proc. biomasy, to Finowie się łapali za głowę, pytając, dlaczego węgiel ma być. A dla nas to był postęp, bo było 30 proc. biomasy - wyjaśniał Jacek Ławrecki.Prezes UDT ocenił, że zmiany w energetyce powinny przebiegać ewolucyjnie, ale szybciej i w połączeniu z kreowaniem nowych rozwiązań.- Rewolucja w energetyce nie, ewolucja tak, ale zdecydowanie szybsza przy zwróceniu większej uwagi na to, co się dzieje wokół nas, bo zapatrzenie się na polską specyfikę może być w dłuższej perspektywie troszkę bolesne nie tylko dla sektora energetycznego, ale dla całej gospodarki. Uważam, że należy patrzeć, co zrobili inni, jakie błędy popełnili i przyspieszyć, jednocześnie kreując nowe rozwiązania – stwierdził Andrzej Ziółkowski.Gdzie warto szukać rozwiązań innowacyjnych dla energetyki, jest w miarę jasne. Menedżerowie nie mają problemu ze wskazaniem perspektywicznych obszarów.- To na pewno jest magazynowanie energii, ale magazynowanie energii niekoniecznie rozumiane jako baterie litowo-jonowe, to są rozmaite technologie. Patrząc dalej w przyszłość, pewnie będą to ogniwa paliwowe, na przykład wodorowe i tu warto szukać przełomowych rozwiązań, które mogą przynieść i strukturalną zmianę, i wielki biznes - ocenił Jarosław Broda.- Innym obszarem jest zastosowanie sztucznej inteligencji także do istniejących aktywów w celu wyciśnięcia z nich więcej sprawności. Trzeba przyznać, że na Zachodzie trochę mocniej się to dzieje niż w Polsce. Natomiast sztuczna inteligencja dobrze zastosowana jest przełomem, dzięki któremu wiele możemy nadgonić - dodał Jarosław Broda.PKN Orlen, po dużych inwestycjach w energetykę gazową, już jest koncernem paliwowo-energetycznym i chce dalej rozwijać się w energetyce.- W Strategicznej Agendzie Badawczej bardzo duży nacisk postawiliśmy na obszar energetyki. Jest ona dzisiaj dla nas pewnego rodzaju priorytetem. Chcielibyśmy, aby to energetyka była kolejnym filarem rozwoju naszego koncernu - wskazała Patrycja Panasiuk, dyrektor Biura Innowacji PKN Orlen.Przyjęta przez PKN Orlen Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) jest narzędziem, które uwzględniając długofalowe wyzwania związane z otoczeniem konkurencyjnym i legislacyjnym, przekłada cele strategii biznesowej koncernu na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.- Aby utrzymywać pozycję lidera regionu, musimy patrzeć przede wszystkim na główne nadchodzące megatrendy – odnawialne źródła energii, nową mobilność czy coraz bardziej wyśrubowane regulacje środowiskowe. To na pewno jest obszar, gdzie innowacji będziemy szukać, jeżeli chodzi o energetykę - wyjaśniała Patrycja Panasiuk.Dyrektor biura innowacji PKN Orlen poinformowała, że obecnie koncern już prowadzi wiele innowacyjnych projektów w obszarze energetyki, a wśród nich wymieniła m.in. instalację paneli fotowoltaicznych na stacjach benzynowych, system do zarządzania energią w całym zakładzie produkcyjnym w Płocku i program elektromobilności.- Dzisiaj mamy 26 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Docelowo w tym roku będzie tych punktów łącznie około 50 – poinformowała Patrycja Panasiuk, wskazując, że w kolejnym, zarazem innowacyjnym i strategicznym projekcie, jakim jest budowa morskich farm wiatrowych, PKN Orlen chciałby do końca tego roku wybrać partnera.Piotr Czak wskazał, że PGE inwestuje w innowacje, bo z jednej strony chce optymalizować działalność, czyli m.in. obniżać koszty operacyjne, a z drugiej zainteresowania idą w kierunku nowych modeli biznesowych jak Virtual Power Plant czy DSR, ale także bardziej oddalonych od tradycyjnego łańcucha wartości grupy.- To jest carsharing, mikromobilność, e-mobility, cała koncepcja smart cities – podawał przykłady Piotr Czak.Jacek Ławrecki stwierdził, że innowacje są koniecznością we wszystkich obszarach biznesu ciepłowniczego: od wytwarzania, przez przesył, po obsługę klientów.- Gdy mówimy o paliwach, to przykładem zmian jest EC Zabrze, gdzie wykorzystujemy paliwo pochodzące z odpadów (RDF). Z ciepła można robić też chłód i takie prace prowadzimy w Częstochowie i Wrocławiu. W obszarze wytwarzania są ciekawe możliwości, jeśli chodzi o poszerzenie asortymentu produktów. W Indiach mamy taki projekt, gdzie jako biomasy używamy słomy ryżowej, ale wcześniej z tej słomy staramy się wyjąć różne substancje, z których tworzymy tkaniny i dopiero później resztę zużywamy do produkcji energii – poinformował Jacek Ławrecki.Dobre pomysły mogą oczywiście liczyć na wsparcie. Jedną z instytucji, która oferuje pomoc we wdrażaniu innowacji, jest Agencja Rozwoju Przemysłu.- Myślę, że wszystkie firmy, które mają do zaproponowania innowacje, a nie imitacje, mają szanse na wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu. Mamy wiele instrumentów. Przede wszystkim są to granty w ramach tzw. Sieci Otwartych Innowacji, gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dostać dofinansowanie do zakupu wartości niematerialnych w zależności od regionu do 70 proc., a maksymalnie 200 tys. euro – poinformował Adam Stolarz, dyrektor zarządzający ds. inwestycji w Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).ARP oferuje również refundowane do 80 proc. usługi doradcze w różnych zakresach i organizuje programy ARP Innovation Pitch, podczas których podmioty z sektora MŚP prezentują swoje innowacyjne rozwiązania technologiczne mogące znaleźć komercyjne zastosowanie poprzez dużych kooperantów.- Podmioty innowacyjne mogą też korzystać z pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw i również startujemy z ofertą leasingową w ramach spółki ARP Leasing. Nie jesteśmy oczywiście funduszem venture capital, ale staramy się nie zamykać także przed takimi pomysłami. Interesuje nas głównie budowanie łańcucha wartości branż zajmujących się robotyką, offshorem i stoczniowej - podał Adam Stolarz.Zarazem jest tak, że dużo mówi się o transformacji energetyki korporacyjnej, a realizowane są mniejsze projekty zasługujące na uwagę i prawdopodobnie w jakiejś skali możliwe do powielenia.Przykładem jest działalność Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej (RCGW), spółki kapitałowej gminy Tychy. Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW, wskazuje, że przed laty firmie przyszło zarządzać oczyszczalnią ścieków, która była najgorszą oczyszczalnią w woj. śląskim, a dzięki oparciu modernizacji na efektywności energetycznej problemy firmy stały się potencjałem rozwoju.- Wskutek oczyszczania ścieków powstaje biogaz i ten biogaz od 2006 roku zaczęliśmy zamieniać na energię elektryczną i cieplną. Normalnie można było uzyskać w procesie produkcji biogazu i potem energii elektrycznej pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na energię w ok. 40 proc. – poinformował Zbigniew Gieleciak.Ale firma postanowiła wprowadzić proces współfermentacji z odpadami biodegradowalnymi z innych przemysłów, co pozwoliło na znaczne zwiększenie produkcji biogazu, a tym samym możliwości produkcji energii.- Od 2012 roku byliśmy już samowystarczalni energetycznie i postanowiliśmy nadprodukcję energii wykorzystać jak najbardziej efektywnie. Najbardziej efektywny sposób to taki, który przynosi najwięcej korzyści społeczności lokalnej i dlatego wybudowaliśmy park wodny, który zasililiśmy biogazem z oczyszczalni. Wybudowaliśmy ponad 6,2 km gazociągu, którym biogaz jest transportowany do parku wodnego i tam produkujemy prąd i ciepło – wyjaśnia Zbigniew Gieleciak.RCGW udało się przełamać bariery rozwoju i jak uważa Jarosław Broda, także m.in. energetyka z czasem będzie w stanie przełamać bariery rozwoju innowacji.- Uważam, że z czasem bariery uda się przełamać. Uda się w momencie, kiedy będziemy w stanie systematycznie pokazywać wartość budowaną przez innowacje, czyli pieniądze lub ewentualnie specyficzne parametry, ale to wszystko powinno się tłumaczyć na pieniądze. I powinno nie tylko zwracać wydatki, ale przynosić wielokrotnie wyższą stopę zwrotu, bo to ryzykowne przedsięwzięcia - wskazuje Jarosław Broda.W tekście zostały wykorzystane informacje i opinie przedstawione podczas debatyna temat innowacji w energetyce przeprowadzonej w ramach XVI Kongresu Nowego Przemysłu