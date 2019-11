Jakie ceny prądu na 2020 rok? Napięcie będzie tylko rosło

Napięcie dotyczące poziomu cen prądu dla gospodarstw domowych na 2020 rok będzie już tylko rosło. URE wezwał spółki obrotu do złożenia wniosków taryfowych na nadchodzący rok w terminie do 15 listopada. Z rynku płyną oceny, że podwyżka byłaby ekonomicznie uzasadniona. Utrzymuje się niepewność, czy dojdzie do kolejnej administracyjnej ingerencji w ceny czy nie.

Jak do tej pory do URE nie wpłynęły jeszcze wnioski taryfowe ani od dystrybutorów energii, ani od jej sprzedawców. Trwa postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy PSE na przyszły rok.