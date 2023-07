Jakiego pochodzenia węgiel będą spalać polskie elektrownie?

Zaktualizowana Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. została uzupełniony o nowy filar, którym jest niezależność energetyczna Polski od importu surowców z Rosji oraz pokrywanie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł krajowych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało 3 kwietnia 2023 r. aktualizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z uwzględnieniem sytuacji polityczno-gospodarczej po inwazji Rosji na Ukrainę oraz założeń klimatycznych UE.

Dokument został uzupełniony o nowy filar, którym jest niezależność energetyczna Polski od importu surowców z Rosji oraz pokrywanie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł krajowych.

Osobnym problemem jest spadek cen węgla przy jednoczesnym wzroście kosztów jego wydobycia. Rodzi się więc uzasadnione pytanie, jakiego pochodzenia węgiel będą w kolejnych latach spalać polskie elektrownie systemowe, tani importowany, czy droższy z polskich kopalń.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało 3 kwietnia 2023 r. aktualizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z uwzględnieniem sytuacji polityczno-gospodarczej po inwazji Rosji na Ukrainę oraz założeń klimatycznych UE.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski mają zapewnić zmodernizowane bloki energetyczne na węgiel kamienny

- Do czasu wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej, bezpieczeństwo energetyczne Polski mają zapewnić zmodernizowane bloki energetyczne na węgiel kamienny o mocach około 200 MW, będące własnością spółek skarbu państwa. Na dzień dzisiejszy obecni właściciele bloków nie rozpoczęli procesów ich rewitalizacji, nie wiadomo też, czy ich nowy właściciel, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego będzie dysponować odpowiednimi zasobami, aby modernizację przeprowadzić – zwraca uwagę Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Osobnym problemem jest spadek cen węgla przy jednoczesnym wzroście kosztów jego wydobycia. Rodzi się więc uzasadnione pytanie, jakiego pochodzenia węgiel będą w kolejnych latach spalać polskie elektrownie systemowe, tani importowany, czy droższy z polskich kopalń.

Polska będzie dążyć do zastępowania gazu ziemnego i ropy naftowej alternatywnymi źródłami energii, czyli wodorem, biometanem, biokomponentami, niskoemisyjnymi paliwami syntetycznymi oraz energią elektryczną. Wykorzystanie gazu ziemnego w energetyce systemowej ma być ograniczane. Koncepcja taka nie do końca odpowiada koncernom energetycznym, ponieważ zaletą elektrowni gazowych jest znacznie mniejszy, od węglowych koszt emisji CO2.

Moce odnawialnych źródeł energii zainstalowane w KSE wyniosą do roku 2030 ponad 50 GW

- Do 2040 r. Polska zamierza zbudować nową energetykę systemową, opartą na OZE oraz źródła jądrowe. Zapowiedzi Ministerstwa rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej z małych reaktorów jądrowych już w roku 2030 wydają się jednak zbyt optymistyczna. Prawdopodobny scenariusz zakłada wydłużenie okresu przejściowego, w którym polska energetyka oparta będzie na blokach węglowych, co wiąże się z wyższymi kosztami energii odczuwalnej przez przemysł energochłonny i wyższymi kosztami produkcji – dodaje Henryk Kaliś.

Prognozy Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskazują, że moce odnawialnych źródeł energii zainstalowane w KSE wyniosą do roku 2030 ponad 50 GW, czyli 47 proc. Jest to istotny wzrost udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym w stosunku do poprzedniej wersji Polityki Energetycznej Polski 2040. Dla firm przemysłowych szczególnie ważny jest rozwój lądowej energetyki wiatrowej - w niej odbiorcy przemysłowi upatrują szansę na poprawę europejskiej i globalnej konkurencyjności. Możliwość korzystania z najtańszej dostępnej energii elektrycznej może wpłynąć na ograniczenie kosztów produkcji, ale i zmniejszyć tzw. ślad węglowy produktów. Dlatego tak istotne jest dla polskiego przemysłu odblokowanie barier w lokowaniu źródeł wiatrowych w pobliżu zakładów produkcyjnych, jak również możliwość bezpośredniego ich przyłączania do zakładowych sieci elektroenergetycznych.

- Szczególnym problemem są dzisiaj „Zalecenia w zakresie uwzględniania wpływu farm wiatrowych na krajobraz w procedurach ocen oddziaływania na środowisko” opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którymi kierują się Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska przy uzgadnianiu zmian dokumentów planistycznych. O złagodzenie ich zapisów występują środowiska odbiorców przemysłowych – wskazuje prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.