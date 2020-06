Jan Woźniak, Engie: Rozwój własnych źródeł OZE w Polsce to dla nas w energetyce priorytet

- Mamy aspiracje rozwoju w każdym obszarze naszego biznesu w Polsce, ale do poszczególnych sektorów trzeba przykładać różne miary. Na przykład jeśli chodzi o ciepłownictwo, to grupa na pewno nie będzie finansowała energii z węgla. Jesteśmy zaangażowani w kilka projektów, zmierzających do zwiększenie stanu naszego posiadania w energetyce wiatrowej i fotowoltaice. Rozwój własnych źródeł OZE w Polsce to dla nas priorytet w obszarze energetyki - mówi Jan Woźniak, dyrektor zarządzający grupy Engie w Polsce.

- Zakładamy, że do 2030 roku całkowicie odejdziemy od węgla w ciepłownictwie, przechodząc na gaz, biomasę i ewentualnie RDF - informuje Jan Woźniak.

W zarządzaniu infrastrukturą Engie widzi możliwości dalszego wzrostu. - Ta część naszego biznesu przez ostatnie trzy lata urosła o 100 proc. - i ma dobre perspektywy - mówi Jan Woźniak.

Bałtyk ma duży potencjał, jeśli chodzi o rozwój morskiej energetyki wiatrowej i Engie jest nim zainteresowane.